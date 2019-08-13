Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой Руслан Рябошапка, претендент на кресло генпрокурора

В Офисе Зеленского Рябошапка отвечает за правовой блок и взаимоотношения с судами

Фото: president.gov.ua

Руслан Георгиевич Рябошапка – пока что единственная кандидатура на должность генерального прокурора (в отставке Юрия Луценко не сомневается никто), причем озвученная самим Владимиром Зеленским.

"Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", – сказал Зеленский.

При этом о других кандидатурах информации пока никакой не появлялось.

"Оцениваю 50 на 50% шансы. Либо стану, либо нет", – ответил на вопрос о шансах заменить Луценко сам Рябошапка.

Кандидат на должность генпрокурора, как для украинских реалий, имеет неплохую репутацию. В Офисе Зеленского отвечает за правовой блок и взаимоотношения с судами. В случае назначения генпрокурором планирует провести, в первую очередь, кадровую ротацию в руководстве ГПУ.

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Родился 14 октября 1976 в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области.

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В 1998 году окончил Международный Соломонов университет. На госслужбе работает со студенческих лет.

С 1998 по 2001 – главный консультант зам. начальника управления законодательства по правосудию, охраны правопорядка и обороны; заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции; заместитель начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2001-2002 гг – заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции Украины.

С декабря 2003 по июнь 2010 возглавлял Департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины. Глава делегации Украины на заседаниях пленарных съездов Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

21 июня 2010 назначен директором вновь Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. Главная задача Бюро – подготовка и реализация правительственных приоритетов во внедрении антикоррупционной политики.

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Февраль 2011 – октябрь 2013 – заместитель директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины.

С октября 2013 по март 2014 – занимал должность руководителя Департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации Transparency International Украина.

Март 2016 – июнь 2017 – член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Женат, воспитывает троих сыновей, который имеют французское гражданство. Это объясняется тем, что Олеся Андреевна Бартовщук, мать Тимура, Луки и Марка, работает на территории ЕС – в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с главным офисом во французском Страсбурге.

Младшая сестра Людмила занимает должность заместителя начальника юридической службы "Укрзализныци" (ЮЗЖД).

По данным СМИ, в команду президента Рябошапку привел глава Офиса президента Андрей Богдан. По словам самого Рябошапки, он знаком с Богданом с 2007 года, когда тот занимал должность замминистра юстиции (2008-2010). Он считает Богдана "сильным юристом и хорошим менеджером".

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