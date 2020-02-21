Борис Джонсон пригласил Зеленского в Британию

С премьером Британии Зеленский общался два раза, но только по телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить туманный Альбион с официальным визитом. Об этом сказала журналистам посол Великобритании Мелинда Симмонс.

В Лондоне рассчитывают, что вскоре согласуют с Киевом даты визита.

"Премьер-министр (Борис Джонсон) пригласил президента Зеленского осуществить визит в Соединенное Королевство. Я и надеюсь, что это произойдет, но еще не могу сказать, что скоро. Я действительно не могу, поскольку мы ожидаем от Офиса (президента Украины) ответа, когда это будет (возможные даты для визита. – Ред.)", – сказала она.

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Также дипломат напомнила, что Джонсон уже дважды был в Украине в качестве главы МИД Великобритании, но пока он не готов ехать в Киев.

"Я думаю, что вероятно он (Джонсон) скажет, что на данный момент он должен концентрировать внимание на Brexit в его родной стране. Он наверняка не посетит Украину в ближайшем будущем", – сказала посол и добавила, что во время этого визита Зеленский будет иметь возможность ближе познакомить британцев с Украиной.

Как сообщали новости "Сегодня", британский премьер и президент Украины первый раз общались по телефону в начале августа прошлого года. Тогда они обсудили дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также необходимость интенсификации контактов на высшем уровне между странами. Второй телефонный разговор Джонсона и Зеленского был в начале января этого года. Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию трагедии в Иране, где был сбит украинский самолет.

Напомним, в 2017 году в качестве главы британского МИДа Джонсон приезжал в Киев и прогулялся с Виталием Кличко. Они были на Софийской площади и в самом Софийском соборе, и даже зашли в пиццерию.

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Видео: president.gov.ua

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