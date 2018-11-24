Борис Колесников объяснил ситуацию в "Оппозиционном блоке"

Сегодня, 12:50

Политсила готовится к съезду, где определит единого кандидата от промышленников, предпринимателей и лидеров местного самоуправления всей страны

Фото: facebook.com/kolesnikovofficial
Фото: facebook.com/kolesnikovofficial

Юрий Бойко не может быть единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Украины, поскольку на прошлых  выборах главы государства он набрал всего 35 тысяч голосов, чего достаточно только для того, чтобы баллотироваться в Лисичанский горсовет.

Об этом премьер оппозиционного правительства Борис Колесников пишет на своей официальной странице в Facebook.

Политик коротко обрисовал ситуацию, сложившуюся в "Оппозиционном блоке". По его словам, ничего не произошло.

"За нарушение партийной этики исключили двух членов фракции: Бойко и Левочкина. Мы готовимся к съезду и будем работать над единым кандидатом, который будет представлять промышленников, предпринимателей, лидеров местного самоуправления всей страны, а не только Юго-Востока. Пусть эти "лидеры" Юго-Востока, как они себя называют, поедут на Юго-Восток и выиграют там хотя бы один округ", – предложил Борис Колесников.

"Если бы "венский заговор" был вынесен на широкую общественность в 2014 году, а не в 2016-м, во время суда, то никакого "Оппоблока" и не было. Мы бы никогда не сели с ними за стол переговоров. Левочкин и Бойко – это "евробляхеры" украинской политики. Они знают, что нарушают закон, знают, что тащат хлам, но продолжают это делать", – заявил глава оппозиционного правительства.

"Всем нашим однопартийцам и сторонникам нужно дождаться съезда и получить четкую позицию партии по поводу того, кто же все-таки будет единым кандидатом, и сделать свой выбор", – подчеркнул политик.

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Напомним, ранее Борис Колесников усомнился, что Бойко может быть единым кандидатом от оппозиции.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр оппозиционного правительства заявил, что кандидат в президенты от этой политсилы будет избран на ее съезде, который состоится до 15 декабря.
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"Сегодня"

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