Борис Колесников поздравил нового премьер-министра Великобритании

Украинский политик уверен, что Борис Джонсон успешно справится с должностью главы британского правительства

Борис Колесников и Борис Джонсон.

Борис Джонсон, который 23 июля стал новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, успешно справится с возложенными на него обязательствами.

В этом уверен премьер-министр оппозиционного правительства Украины Борис Колесников, который поздравил Джонсона с победой на внутренних выборах британских консерваторов, напомнив об их личном знакомстве.

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием премьер-министром Великобритании. С огромным уважением и симпатией вспоминаю время, когда он, в качестве мэра Лондона, работал над подготовкой к Олимпиаде-2012. В это же время, я руководил процессом подготовки Украины к Евро-2012. На совместных встречах мы делились опытом и находили пути решения сложных проблем. Оба события прошли в Великобритании, и в Украине с огромным успехом. Уверен, что также успешно Борис Джонсон будет работать и на посту премьер-министра Великобритании. Желаю ему и его стране успехов и процветания!" - заявил Колесников.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Джонсона с победой на внутренних выборах, выразив надежду на скорую встречу с новым британским премьером.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила в мае об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.

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