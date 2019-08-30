Борис Колесников: с мощной поддержкой парламента новое правительство может двигаться достаточно быстро и эффективно

Борис Колесников

В четверг, 29 августа, в свой первый рабочий день Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров Украины. Премьер-министром стал заместитель главы Офиса президента, а ранее – руководитель экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Алексей Гончарук. Правительство было сформировано из молодых людей, в прошлом преимущественно не имевших отношения к политике и не пребывавших на высших постах в исполнительной власти.

Одни эксперты называют кардинальное омоложение и обновление Кабмина безусловным плюсом, другие же высказывают опасения, что отсутствие опыта государственного управления у большинства членов правительства может привести к ошибкам в работе Кабмина.

Сайт "Сегодня" поинтересовался мнением о перспективах нового правительства у председателя политсовета политической партии Оппозиционный блок, вице-премьера Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, председателя "теневого правительства" в 2014-2019 годах Бориса Колесникова.

- Борис Викторович, как вы оцениваете перспективы нового правительства?

- Первое, что бы я отметил из позитива, – это то, что при формировании и Верховной Рады и правительства сбылась мечта любой политической силы. Не понадобились никакие торги, с которых начинается, как правило, коррупция. И удалось избежать присущих украинской власти "премьериад", "спикериад" и других "не спортивных" соревнований.

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Что касается перспектив и оценки качества нового правительства, то здесь сложно сегодня что-либо сказать. Качество оценивают по действиям, по работе. Потому, как минимум, сто дней оценивать нечего. Но я думаю, что если у правительства есть такая мощная поддержка парламента, то можно двигаться достаточно быстро и эффективно. Поэтому я остаюсь быть оптимистом.

Что касается молодости новых министров, то скажу, что я привык доверять молодым. У меня было много молодых сотрудников, которые работали и выросли до топ-менеджеров. Потому как раз молодость нового правительства с моей точки зрения – плюс.

- Каковы, по вашему мнению, перспективы скорейшего достижения мира на Донбассе при новом правительстве?

- Я думаю, что даже обмен пленными – это маленький, но очень важный шажок в направлении достижения мира. Но, разумеется, этим нужно заниматься постоянно и системно. Необходимо поблагодарить всех участников Минского процесса за достигнутый процесс и двигаться дальше. Переговоры нужно выводить, как минимум, на уровень министров иностранных дел – тогда, считаю, может быть быстрый прогресс. И, конечно, минский процесс требует каких-то уточнений, дальнейших согласований. Но достичь мира в рамках минского процесса вполне реалистично. Поэтому нужно, закатав рукава, принять ряд решений, которые позволят остановить войну и при этом не будут угрожать территориальной целостности Украины. Без мира Украина не имеет шансов на эффективное развитие. Потому мир – это ключ к успеху нашей страны.

- На днях в одном из украинских изданий появилась информация о планах компании "Конти", крупнейшего игрока на рынке кондитерских изделий Украины, по строительству фабрики в Центральной Украине, в городе Канев.

– К сожалению, в том числе и по моей вине в комментарий относительно будущих планов компании "Конти" вкралась неточность.

Хочу подчеркнуть, что все планы по развитию "Конти" в Центральной и Восточной Украине были разработаны еще в 2013-2014 годах. И сейчас дальнейшее развитие, о котором говорится в комментарии в упомянутом вами издании, возможно только после окончания ООС, то есть после наступления мира. Именно об этом я и говорил в том интервью.

Но, как мне известно, в то же время, компанией "Укркондитер", к которой мы не имеем никакого отношения, проводится реконструкция Каневского производственного предприятия.

В стратегии компании (после войны) есть разделение на шоколадное производство в центре Украины и развитие бисквитного производства: строительство фабрики в городе Константиновка Донецкой области.

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