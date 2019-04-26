Борис Колесников: "Сегодня власть в стране должна работать просто"

Глава Оппозиционного правительства поделился своей оценкой выборов президента, спрогнозировал, получится ли у Зеленского сработаться с парламентом, и рассказал, с чем его партия пойдет к избирателю

Колесников. По его словам, нашей стране нужна сплоченность со знаком плюс, как во время матча Украина-Швеция в 2012 году.

— Борис Викторович, в первую очередь поговорим о выборах президента. Избирательную кампанию называли рекордной по многим аспектам и говорили, что кандидаты использовали множество новых технологий. Какое вы дадите резюме выборам президента?

— Насчет новых технологий я бы не был столь оптимистичен. Хотелось бы, чтобы кандидаты использовали технологии, направленные на интерактивную работу с избирателями. Которые бы работали в оба конца. Но для этого нужна хорошая инфраструктура в области связи, которой нет на двух третьих территории нашей страны. А каких-то новых эффектов я не увидел. Да и рекорды в чем? Рекорд второго тура по отрыву? Это расплата власти за пять лет невыполненных обещаний, отсутствия мира и стремлений его добиться. Не было экономического роста из-за отсутствия инвестиций. Украине никто не доверяет. Потому нет и социально ощутимого результата. Эти выборы — констатация факта, что власти ничего не сделали за 5 лет. И это даже не 70%, а все 85%. Кто представлял власть в первом туре? Действующий президент. Все остальные кандидаты были оппозиционными. Значит, против нынешней власти — 85%. Это консолидированный результат, а не результат Петра Порошенко.

Я люблю сплоченность со знаком плюс. После матча Украина — Швеция на чемпионате Европы в Киеве в 2012 году вся нация вышла на улицы. Такой атмосферы за 29 лет я не встречал никогда. Не потому, что был вице-премьером и отвечал за "Евро", а потому что действительно была атмосфера, которую не создашь искусственно. А хороша ли эта атмосфера со знаком минус? В этом случае, наверное, да. Нация сплотилась, чтобы не дать этой власти просуществовать еще какое-то время. Но я оптимист и хочу верить в сплоченность со знаком плюс.

— Новому президенту придется приложить немало усилий. Какие главные вызовы вы видите?

— Самое главное — война и нищета. Но так как в парламентско-президентской республике большая роль у парламента и правительства, то, мне кажется, это только первый шаг. Все нужно максимально упрощать и делать прозрачным. То, о чем сейчас говорят представители и старой, и новой команд, — цифровое правительство. Мы еще в 2016 году на Оппозиционном правительстве обсуждали, что с современным программным обеспечением страной можно управлять по смартфону или планшету. Если новый президент действительно захочет помочь осуществить четвертую промышленную революцию в Украине, он должен действовать просто и быстро. Это 25 топ-менеджеров, которые возглавляют области. Каждый из которых обучит 30—40 руководителей местного самоуправления. Это простейший парламент из 150 депутатов нижней палаты и 1—2 представителя от 1 миллиона избирателей в палате представителей, условно сенаторов.

Будут действовать просто и быстро — результата добьются. Будут перетягивать канаты — все будет тоже самое. Название нового парламента в той же концепции Конституции от Оппозиционного правительства — Национальная Ассамблея.

— Чтобы действовать просто и быстро, новому президенту нужно работать с Верховной Радой. Получится это у него сейчас?

— Нам нужен чистый лист. И согласие с обществом. Очевидно, что предполагаются определенные действия, в том числе и по отношению к Верховной Раде. Хотелось бы, чтобы это было взаимодействие. И нужно идти на компромисс. Не ради чьих-то должностей, а ради того, чтобы страна шла по накатанной. Приведу пример "Квартала 95". Так понятнее. Российский рынок сверхсложный. Русские группы на нем, те же Comedy Club, как "Барселона" в футболе у себя дома, на Camp Nou. И их удалось даже если не обыграть, то достойно войти на рынок. Снять массу фильмов и сериалов. В политике сложнее, к сожалению. Но и здесь нужно оценить свои конкурентные преимущества. Безусловно это молодость и желание идти на смелые шаги. Потому надо действовать так же дерзко, как при завоевании российского рынка. Команда нового президента и на выборах использовала этот механизм. Что им успех и принесло.

— Тогда вопрос такой — совпадает ли ваша картина видения развития Украины с тем, что заявляет новый президент и его команда?

— Мы достаточно молодая партия, состоящая из промышленников, и будем действовать в мировых трендах, с учетом украинских реалий. Мы, если хотите, национальные прагматики, то есть русскоговорящие украинские "националисты", в хорошем смысле этого слова. Сегодня, я еще раз повторюсь, нужна абсолютно простая повестка дня. Если мы говорим о мире, то есть "Минск-2". Это основа. Можно спорить, можно принять почасовую карту, но в Минске рабочую группу должен возглавлять министр иностранных дел от новой власти. Не ниже. Тогда это уже аргумент. Ну и, конечно, встреча на высшем уровне тоже будет аргументом. Но уже до Минска можно договариваться о шагах навстречу друг другу. Допустим, возобновить прямое авиасообщение. Поезда сейчас могут ходить, а самолеты летать не могут? Ну, в этом нет логики. Поэтому для миллионов простых граждан нашей страны (а непростые и так долетят) это был бы первый шаг.

Второе — экономическая блокада. Это позор Украины. У нас любят приводить пример Великой Отечественной войны в этом вопросе. Но, во-первых, это не очень удачный пример, а во-вторых, — уж если вы так воинственно настроены, то надо было вводить военное положение, полную эвакуацию, начиная со Славянска и первого эпизода, обеспечить трудоустройство и жилье всем желающим эвакуироваться. Но этот поезд давно ушел.

Если новая власть построит свою концепцию развития Украины на прагматизме, то добьется успеха. У нас очень любят говорить о векторах развития. Мы шли в ЕС, шли в НАТО. Но любой значимый чиновник ЕС и НАТО последние пять лет говорил — для Украины путь и туда, и туда закрыт в ближайшие 20—25 лет. А будет ли через 25 лет Евросоюз — очень большой вопрос. Брексит показал, что это зыбкая конструкция. И если бы это была не Великобритания, а ФРГ, то не осталось бы ничего от ЕС. Поэтому прежде всего нам нужно стать мощным экономическим партнером, в том числе и Евросоюза. А вступать туда или нет, определит украинский народ, как было на референдуме со всеми странами ЕС.

Соцстандарты. Повысить их позволит рост экономики

— Получается, референдум по ЕС необходим?

— Это потом. Сначала нужно получить приглашение от ЕС. А не наоборот. Евросоюз можно обсуждать при достижении порога средней зарплаты в 800—950 долларов. И когда раскроются все требования присоединения, мы еще все посмотрим, каким будет ответ референдума. Хотя это будет не ранее чем через 10—12 лет. Это оптимистический сценарий. Пессимистический высказал Михаил Саакашвили. Его точно нельзя назвать фанатом Виктора Януковича, но он сказал — чтобы жить, как в 2013 году, нужно еще 20 лет.

А сейчас нужны даже не налоговые реформы, а верховенство права для инвесторов. И грузинское правительство, и все балтийские страны, Польша и Чехия, КНР шли в том числе на индивидуальные льготы для мировых корпораций, чтобы они открыли свои предприятия в этих странах. Словакия стала одним из крупнейших производителей автомобилей, 25—30 млрд евро ВВП получаются только в одном секторе.

Снова же, возврат Донбасса, хотя бы на этапе снятия экономической блокады, даст Украине новый импульс. Чтобы перебросить мяч на поле оппонента, необходимо предоставить особый статус всем 25 регионам Украины. В частности в вопросах языковой и гуманитарной политики.

— Что нужно для обеспечения верховенства права?

— Менять судебную систему. Подумать над судом присяжных, выборностью судей. У нас очень модно говорить о коррупции, амнистии капиталов. Но первое, что нам нужно — нулевая декларация. Когда все — нравится им это или нет — заполнят декларацию. Это будет старт, рождение новой украинской экономики и новой Украины. Если этого не будет, никакие НАБУ, САП и НАПК ничего не сдают. Когда 35 млн взрослых заполнят декларацию, никакой чиновник не скажет — я езжу на мерседесе, который взял у одногруппника Васи, и живу в многомиллионном пентхаусе подружки Глаши. Не будет этого чистого листа, еще 10 лет будем барахтаться, если не потеряем независимость. Я был в корейской корпорации с оборотом в $10—12 млрд в год, что солидно даже по мировым меркам. Это было в 2011-м, а у них налоговая была последний раз в 1994 году. В 97-м им один раз позвонили. Понимаете, насколько высоко уважение к бизнесу, какие прозрачность и доверие? Эту атмосферу нужно перенимать и нам.

— Что еще, кроме нулевых деклараций? Например, такая популярная тема, как налог на выведенный капитал, сработает в Украине?

— Копия всегда хуже оригинала. В США в 60—70-х годах прошлого века был такой закон — прибыль, которая в течение квартала вернулась в предприятие, не облагается налогом. По сути, это и есть налог на выведенный капитал. К такому я отношусь положительно. Но нужно серьезно изучить, почему в итоге американцы отказались от этого. Если не будет подводных камней, можно принимать.

— Удастся ли под все эти задачи собрать команду новому президенту?

— Сначала нужна идея. Кадры подбираются под нее. Под те функции, которые вы хотите передать новой команде. И, в зависимости от того, в чем вы нуждаетесь, вы можете подбирать отечественные кадры, экспатов, кого хотите. Только экспатов нужно брать с действующего рынка, а не тех, кто что-то когда-то сделал, а мы сегодня взяли. Например, получили мы качественную полицию? Или качественную медицину? Большой вопрос. Еще Кучме я говорил — у нас должно быть столько полицейских, скольким мы в состоянии платить сумму, эквивалентную 1000 долларов в месяц. Как и офицеру армии. Этот человек не должен думать о чем-то, кроме безопасности, защиты родины и защиты общественного порядка. Если новый президент найдет нужную мотивацию, он найдет и кадры под все. В США госслужащие получают меньше, чем в бизнесе, но есть престиж службы. Вторая мотивация — финансовая. Но это касается топовых фигур, от которых что-то зависит. У нас же это превращается в абсурд: машинист электровоза получает 150 тыс. грн в год, а начальник пресс-службы "Укрзализныци" — 150 тыс. грн в месяц. Но мы собрались ездить или писать об этом? Запад намного прагматичнее, прозрачнее. Возьмите историю Европы с 1949-го года по середину 1980-х, когда и был обеспечен весь успех, возьмите лучшие главы из этой истории и примените в Украине.

— Если вывести финансовую составляющую, как можно повысить престиж госслужбы?

— Прежде всего честным трудом, подкрепленным солидным соцпакетом. Чтобы, когда человек обращался к чиновнику, последний понимал — он содержится на деньги гражданина, который пришел к нему за помощью. Если он реально, как сервис, помог каждому гражданину, за которого несет ответственность, престиж его работы будет только расти. Например, в 80-х американцы, чтобы поднять престиж учителя, отобрали в астронавты учительницу. К сожалению, этот корабль разбился, но они думали об этом. У нас же чем больше ведомств, тем меньше престижа и больше войн между ними. В команде Зеленского говорят, что одно ведомство должно заниматься налогами. Это ведомство во всем мире называется министерством финансов. Оно отвечает за все доходы и расходы. Хочет оно иметь силовые подразделения — значит может иметь такие подразделения. Но у ГПУ, СБУ и МВД не должно быть никаких экономических подразделений. Только минфин. Все говорят: мы не будем платить налоги, их все равно украдут. Но вы — избрали президента. Значит, вы ему доверяете. И нужно сделать систему, при которой невозможно украсть налоги. В мире много таких систем. А при сегодняшних информтехнологиях прозрачность можно обеспечить от сельсовета и до Кабмина.

Да, хорошую работу провел замминистра экономического развития и торговли Макс Нефедов по электронным закупкам. Но там нет качественных показателей. Или их специально не закладывают. У нас все спрашивают — почему нет дорог? Их нет потому, что на Западе сразу вкладывают 5—6 млн евро в километр и потом 30 лет к ней не подходят, только эксплуатируют. Мы вкладываем от 500 тыс. грн до 5 млн грн каждый год. В конечном счете затрат намного больше, а дорого как не было, так и не будет.

— Над всем этим кому-то нужно работать, понимая подобные вещи. Вы пойдете на парламентские выборы?

— Наша политсила будет участвовать в выборах. У нас есть молодые лица, люди, имеющие безупречный авторитет в бизнесе, в реализации крупных проектов, большой благотворительный багаж, меценаты. Нашими сторонниками являются работники соцсферы, образования, медицины, работники культуры, искусства, спорта. То есть все представители гражданского общества. Мы — национальные прагматики. И уверены в том, что сможем обеспечить Украине успех. Мы знаем путь к успеху и обязательно приведем туда всю Украину. Нравится это кому-то или нет.

— Что будете предлагать?

— Начнем с административно-политического блока. Нужно обсуждать новый проект Конституции, главной целью которого будет не парламент сократить, а избавиться от лишних забот в центре. Все, кроме армии, полиции, МИДа и национальной инфраструктуры, должно быть в ведении местных советов. Без этого невозможно движение вперед. Это глобальная стратегия. Для этого нужна новая Конституция, которая будет понятной и прозрачной. У нас же не работают социальные лифты. Я объездил многие ПТУ и техникумы Донецкой и Запорожской области. Материальная база 60-х годов, литература 60—70-х годов. Только персонал есть. Но для успеха нужны материальная база, методология и персонал. У нас остался только персонал — это профессионализм учителей школ, преподавателей техникумов, профессоров вузов. Это самое главное. Остальное можно купить, хотя надо побыстрее покупать. Нужна полная и глобальная реформа среднего специального и среднего технического образования. Вот факт — примерно 80% украинских детей поступают в вузы, 20% идут в ПТУ и техникумы. На Западе 78% идут в средние специальные и средние технические, и только 22% идут в университеты. В той же Великобритании говорят — если вы идете учиться на магистра сразу после бакалавра, значит вы из стран бывшего СССР. У них между бакалавром и магистром — 2—3 года хорошей производственной практики. Тогда ты уже осознанно идешь получать магистра.

Важнейшее — забота о нашем будущем. И, я думаю, в этом вопросе весь парламент будет нашим сторонником. Конечно, реформы в армии нужно продолжать, как и реформу местного самоуправления нужно сделать реалистичной, наполнить бюджеты местных советов. Но, я надеюсь, к тому моменту новая власть первые шаги к миру уже сделает. А закрепление мира — децентрализация, экономический рост для обеспечения социально ощутимого результата. По сути, мы говорим о социал-демократической идеологии. Она самая востребованная в Европейском регионе. Достижение высоких соцстандартов демократическим путем. Такая политика дает экономический рост. Наши первые шаги будут направлены на мир и обеспечение социально значимых результатов через экономику.

— Вы видите потенциал для совместной работы с новым президентом, его командой в Раде или правительстве?

— Мы не нуждаемся ни в каких должностях. У нас абсолютно прозрачные цели. Поэтому если эти цели совпадают, а я надеюсь, они будут совпадать, нет ничего невозможного. Политика наша направлена на национальный прагматизм. Весь украинский народ должен мыслить прагматично. И прежде всего думать о себе. А думая о себе — думать об Украине. Когда половина взрослого населения работает за рубежом, это нездоровая ситуация. Значит никакого национального прагматизма у властей нет. Иначе мы бы никогда не подписали такие ассоциации экономические, как было сделано в популистских целях. Когда Западу можно все, а туда нужно поставлять только по квотам. Это разве прагматизм? Нет. У нас будет очень хорошая команда, а там уже власти виднее, с кем сотрудничать, а с кем нет.

— После выборов изменится расклад в Верховной Раде?

— Нужно говорить не о персоналиях, а о принципах. Если принципы управления страной изменятся, то и страна изменится. Был такой анекдот — когда СССР возил в космос космонавтов "из дружественных стран" и учить их было тяжело, то им писали записку: "Собачку покорми, на кнопки не нажимай". Вот такая должна быть виртуальная система управления, чтобы чиновнику пришла записка, чтоб он на кнопки не нажимал, уже все и так работает. Власть — функция сервисная. Мы платим государству за сервис — за нашу оборону, безопасность, социальную сферу. Это должен осознать каждый налогоплательщик. Тогда он скажет — а зачем нам горисполком из 50 бездельников, когда нам достаточно пяти работающих? Нью-Йорком управляло одно время 14 человек, а он еще немножко, и будет больше Украины. Если власть настроена на глобальные изменения, то она успеха добьется, а если будет нуждаться в поддержке — мы озвучили наши программные вещи. Власть может сама принять на себя ответственность и объединить вокруг себя все украинское общество. В любом случае, вся ответственность лежит на власти.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Раде озвучили требования к Зеленскому. Все лидеры фракций парламента высказались по итогам выборов президента и озвучили, чего ждут от нового главы государства.

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