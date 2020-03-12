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Борис Колесников стал лидером соцопроса об эффективности министров

12 марта, 20:27

Сергей Пономаренко

Участники опроса оценили деятельность тех, кто работал в Кабмине в 2010 году

Интернет-издание "Обозреватель" провело опрос среди читателей – относительно эффективности министров Кабмина десятилетней давности.

Именно в этот день, 12 марта 2010 года, провело свое первое заседание первое правительство Николая Азарова.

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По итогам онлайн-голосования единоличным лидером стал тогдашний вице-премьер Борис Колесников, который занимался подготовкой страны к проведению Евро-2012.

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41% опрошенных положительно оценил работу тогдашнего вице-премьера. Его признали лучшим управленцем. По количеству голосов Колесников почти вдвое опередил Сергея Тигипко.

Далее расположились Константин Грищенко, Юрий Бойко и Дмитрий Табачник.

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опрос правительство Борис Колесников

Источник: Сегодня

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