Борис Колесников стал лидером соцопроса об эффективности министров

Интернет-издание "Обозреватель" провело опрос среди читателей – относительно эффективности министров Кабмина десятилетней давности.
Именно в этот день, 12 марта 2010 года, провело свое первое заседание первое правительство Николая Азарова.
По итогам онлайн-голосования единоличным лидером стал тогдашний вице-премьер Борис Колесников, который занимался подготовкой страны к проведению Евро-2012.
41% опрошенных положительно оценил работу тогдашнего вице-премьера. Его признали лучшим управленцем. По количеству голосов Колесников почти вдвое опередил Сергея Тигипко.
Далее расположились Константин Грищенко, Юрий Бойко и Дмитрий Табачник.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк