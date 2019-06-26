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Борис Колесников: Власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса

26 июня, 14:01

Для украинских предприятий надо открывать новые экспортные рынки, уверен политик

Запрет кредитования предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории Донбасса, сильно усложнил жизнь местному машиностроению. Не занимается государство и лоббизмом национального производителя на международном рынке. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в ходе рабочей поездки на Дружковский метизный завод.

Борис Колесников подчеркнул, что Дружковка всегда была одним из фундаментальных городов в машиностроении Донбасса. К сожалению, за последние годы, по разным причинам, многие серьезные машиностроительные предприятия региона пришли в упадок.

"Из-за войны в предприятия Донбасса инвесторы боятся вкладывать деньги. Мало того, еще и правительство сделало все для того, чтобы их не вкладывали", – отметил оппозиционный премьер.

Он считает, что на реанимирование машиностроения региона должно уйти от 18 до 24 месяцев, так как сохраняются проблемы с рынками сбыта.

"Все государства отстаивают интересы своих предприятий, не стесняясь их лоббировать. Нигде в мире по-настоящему рыночной экономики, без учета национальных интересов, не существует. Все – лоббисты, в хорошем смысле этого слова. Украинская власть обязана лоббировать украинские предприятия, открывая им новые экспортные рынки", – акцентировал политик.

Напомним, по итогам встречи с жителями пгт. Гродовка, Ивановка, Новоалександровка в Донецкой области Борис Колесников отметил, что необходимо провести реальную, а не показушную децентрализацию. У сел должны появиться средства, а государство должно поддерживать малый бизнес в регионах. 

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Тег Колесников, инвесторы, Борис Колесников, дружковка

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