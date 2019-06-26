Борис Колесников: Власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса

Для украинских предприятий надо открывать новые экспортные рынки, уверен политик

Запрет кредитования предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории Донбасса, сильно усложнил жизнь местному машиностроению. Не занимается государство и лоббизмом национального производителя на международном рынке. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в ходе рабочей поездки на Дружковский метизный завод.

Борис Колесников подчеркнул, что Дружковка всегда была одним из фундаментальных городов в машиностроении Донбасса. К сожалению, за последние годы, по разным причинам, многие серьезные машиностроительные предприятия региона пришли в упадок.

"Из-за войны в предприятия Донбасса инвесторы боятся вкладывать деньги. Мало того, еще и правительство сделало все для того, чтобы их не вкладывали", – отметил оппозиционный премьер.

Он считает, что на реанимирование машиностроения региона должно уйти от 18 до 24 месяцев, так как сохраняются проблемы с рынками сбыта.

"Все государства отстаивают интересы своих предприятий, не стесняясь их лоббировать. Нигде в мире по-настоящему рыночной экономики, без учета национальных интересов, не существует. Все – лоббисты, в хорошем смысле этого слова. Украинская власть обязана лоббировать украинские предприятия, открывая им новые экспортные рынки", – акцентировал политик.

Напомним, по итогам встречи с жителями пгт. Гродовка, Ивановка, Новоалександровка в Донецкой области Борис Колесников отметил, что необходимо провести реальную, а не показушную децентрализацию. У сел должны появиться средства, а государство должно поддерживать малый бизнес в регионах.

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