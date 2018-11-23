Борис Колесников усомнился, что Бойко может быть единым кандидатом от оппозиции

Оппозиционный блок будет искать своего единого кандидата для участия в президентских выборах 2019 года

Сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников усомнился, что экс-председатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрий Бойко, может быть единым кандидатом от оппозиционных политических сил.

"Куда он может идти дальше? Он на прошлых президентских выборах набрал 35 тысяч голосов, и поэтому единым кандидатом от оппозиции он может быть только [на выборах] в Лисичанский городской совет (и то, если пройдет)", – заявил он в эфире Радио НВ.

Колесников добавил, что Оппозиционный блок будет искать своего единого кандидата для участия в президентских выборах 2019 года, который будет представлять "промышленников, предпринимателей, лидеров местного самоуправления всей страны, а не только Юго-Востока".

Напомним, 20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк.

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом.

На посту главы фракции Бойко сменил Вадим Новинский.

Отметим, что региональные организации "Оппозиционного блока" требуют немедленного созыва съезда. В секретариат политсилы поступили сотни обращений с требованием немедленного созыва съезда из ряда областей от местных и региональных организаций партии.