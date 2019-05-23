Борис Колесников: В роспуске Рады есть правовые нестыковки

Сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо, считает оппозиционный политик

Борис Колесников. Фото: ХК "Донбасс"

"Традиция" украинского парламентаризма – вечером договориться, а утром прийти и сделать все наоборот. Так прокомментировал провал голосования депутатами Верховной Рады поправок к избирательному законодательству премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала "Украина" в четверг, 23 мая.

Он отметил, что "Оппозиционный блок" – единственная фракция, которая проголосовала за все предлагаемые изменения.

"По сути, речь шла о возврате к избирательному законодательству 2006-2007 гг., где были и пропорциональная система, и трехпроцентный барьер. Это, по нашему мнению, и мнению многих наших коллег, – единственная система, при которой невозможно "купить" себе округ за гречку. Что касается открытости или закрытости списков – это спорный вопрос. Потому что все партии и так обязаны опубликовать свои списки, и если вам не нравится кто-то в нем – выберите другую партию. Но по итогу все получилось в лучших "традициях" украинского парламентаризма – вечером договорились, а утром пришли и сделали все наоборот", – рассказал Борис Колесников.

Оппозиционный премьер отметил, что новые выборы не решат проблемы Украины, так как они не изменят систему госуправления.

"Нужны серьезные конституционные изменения. Нужен двухпалатный парламент, где в нижней палате будет максимум 150 депутатов. А эти выборы – это так, просто смена декораций. Неплохо, конечно, но проблему это не решит", – подчеркнул оппозиционер.

Напомним, что сам президент Владимир Зеленский привел две причины для досрочного роспуска парламента: низкий уровень народного доверия и отсутствие коалиции.

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