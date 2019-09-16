Бородянский назвал принципы работы Министерства культуры, молодежи и спорта

Фото: facebook.com/borodyanskiy

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал принципы, которыми будет руководствоваться его ведомство, сообщает Укринформ.

"Новое министерство будет работать, руководствуясь несколькими принципами. Первый – это любые наши действия или расходы должны иметь социэкономическую выгоду. Второй принцип, положенный в основу нашей будущей деятельности, это то, что государственная поддержка не является ее безусловным долгом. Государственная поддержка – это привилегия. То есть для того, чтобы получить государственную поддержку, надо сделать какие-то действия, объяснить, почему поддержка должна быть предоставлена и как это будет измеряться. Еще один принцип – инклюзивность. Это то, что будет во всех наших направлениях деятельности обязательным элементом", – сказал Бородянский.

Он отметил, что последним принципом, которым будет руководствоваться министерство, будет содействие институализации индустрии. По его словам, надо работать над тем, чтобы индустрии формировались как институты, чтобы они формировались по правилам.

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Также Бородянский отметил, что у новосозданного министерства появится новое направление – туризм.

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"У нас много вызовов, мы должны по-новому взглянуть на то, как мы можем их принимать и преодолевать, какие у нас есть инструменты", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтингование продюсеров.

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