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Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев – СНБО

13 января, 00:12

При необходимости будут направляться дополнительные силы

/ Фото: Facebook

Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей страничке в Facebook.

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Он подчеркнул, что все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы.

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Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев – СНБО

Напомним, ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу и рассказал о ситуации с расследованием катастрофы самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном. Глава государства заверил, что память всех погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране будет достойно почтена, а всех виновных в трагедии накажут.

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат согласно Монреальской конвенции.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Источник: Сегодня

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