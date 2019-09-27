Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов

Российский адвокат работает лишь в том случае, если может извлечь выгоду, говорит Игорь Котелянец

Евгений Панов / Фото: Facebook

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Удерживаемые в России, а также в оккупированном Крыму и на Донбассе украинцы, которые были задержаны или уже получили тюремные сроки по сфабрикованным делам, тратят деньги на адвокатов крайне редко, ведь 100 тысяч гривен, выделяемых украинским правительством семьям политзаключенных, хватит только на короткий строк.

Об этом глава общественной организации "Объединение родственников политических узников Кремля" Игорь Котелянец рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Адвокаты в России – это приблизительно 1-2 тысячи долларов в месяц. Соответственно, этих 100 тысяч может хватить, в лучшем случае, на три месяца адвокатской помощи. Поэтому эти деньги – в основном на посылки, на еду, медикаменты. Иногда, если хватает, на поездку на свидание. А по адвокатам мы работаем отдельно. Как правило, это деньги западных фондов, причем мы ведем переговоры с фондами по каждому заключенному персонально. Либо же второй вариант – это помощь со стороны МИД. Они имеют возможность помогать – не всем конечно, а процентам 10 родственников заключенных – с оплатой адвокатов. Почему не всем? Потому что МИД – внешнеполитическое ведомство. А у нас 80% узников – это Крым, территория Украины, по которой МИД не может работать. Но в большинстве родственникам приходится самим оплачивать. Это неподъемная сумма, нужно искать деньги, и мы этим занимаемся", – рассказал Котелянец.

На вопрос о том, почему не привлекают бесплатных адвокатов, действующих на общественных началах, либо юристов правозащитных групп в России, глава общественной организации заметил:

"Работа адвокатов на общественных началах – миф. Адвокаты должны быть оплачиваемыми. На общественных началах российский адвокат может работать только в том случае, когда он может извлечь из этого какую-то выгоду. Например, пиар. Но если это пиар, эффективно он работать не будет. Заниматься должным образом оформлением документов, качественно защищать. Только тратится время, чтобы раздавать комментарии и т.д.".

Новости "Сегодня" сообщали, что брат Игоря Котелянца – Евгений Панов – был задержан ФСБ в оккупированном Россией Крыму и осужден к восьми годам колонии по сфабрикованному делу о терроризме . Он провел в заключении более трех лет и вернулся в Украину только благодаря обмену между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами.

Напомним, Котелянец рассказал, что украинцам-узникам Кремля хотят дать социальную защит у.

Больше читайте на сайте "Сегодня": ""Права политзаключенных и членов их семей должны быть защищены законом": интервью с братом узника Кремля" .

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