Матерщина полезна для здоровья: Супрун заступилась за сквернословов

Понимать и выражать свои эмоции – полезно для здоровья и общения, – считает Супрун

Фото: пресс-служба Кабмина.

И. о. главы Минздрава Ульяна Супрун заступилась за матерщину. Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О противодействии сквернословию" (об очищении украинского языка от матов).

"Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Кореи, чем современном европейском государстве. К примеру, предлагают запретить материться. Но на самом деле наука немало аргументов "за" ненормативную лексику", – пишет Супрун на своей странице в Фейбсук.

Далее она приводит аргументы, которые подкрепляет ссылками.

▪ Метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам. ▪ Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение. В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения – "держись!" ▪ Важно, что матом следует именно пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать на нем постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное. ▪ Понимать и выражать свои эмоции – полезно для здоровья и общения. Наблюдение за людьми, которые прожили более ста лет, показало, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное освоение эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией. ▪ Кроме этого, люди, которые должны на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются – постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику. ▪ Существует образ не очень умного или культурного человека, который разговаривает матом. Этот образ действительно имеет основания, но лишь частично. Запрет мата здесь не поможет. Так, 10-20% людей с синдромом Туретта могут прибегать к потоку бранных слов, когда напуганы или возбуждены. ▪ Интересно состояние афазии. У людей с ней нарушена речь и ее понимание, но материться они иногда могут прекрасно. Ученые объясняют это тем, что брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации, а не половых органов, например. Поэтому обычное вещание и обсценная лексика – это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии. ▪ Ругань и жизнь в социуме тесно связаны, и в самый плохим способом. Считается, что люди оптимизировали животную реакцию вопля на боль и страх, и присущую приматам агрессию (метание) на приемлемую в социуме брань. Там можно и выразить свои чувства специальными словами, и никого не травмировать. ▪ Применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой – такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, так что будьте внимательны.

"Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке – это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - резюмировала Супрун.

Напомним, внесенный в Верховную Раду законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" касается публичных лиц и средств массовой информации. За маты провинившихся будут наказывать штрафами. Об этом рассказала автор документа, народный депутат Ольга Богомолец.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году президента РФ Владимира Путина рассмешила просьба разрешить матерщину. Один из участников Совета по культуре возмутился нецензурным содержанием современных песен, и он предложил решение проблемы, но в ответ услышал смех.

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