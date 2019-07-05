Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области

Глава государства во время своей речи перешел на русский язык и объяснил, почему

Зеленский в Краматорске. Фото: twitter.com/APUkraine.

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал во время выступления в Краматорске.

Во время своей речи глава государства перешел на русский язык и объяснил, почему.

"Не позавидуешь в целом руководству Донецкой области, это сегодня действительно очень сложная территория Украины. Вы знаете, что за Донбассом пристально следит весь мир. На всех своих встречах за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритетный. И главное, что следит за Донбассом вся Украина, потому Донбасс – это Украина. В последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, защищать их. Чтобы не было никаких манипуляций – я продолжу на русском языке", – сказал Зеленский на русском языке.

Как сообщает "Украинская правда", в базе "Миротворца" числится боевик т.н. "ДНР", которого звать Евгений Кириленко и у него такое же отчество, как у Павла. Также он был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и новый глава Донецкой области.

"Конечно, у Павла там семья, там родители его и там брат ... Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Павел предлагал ... понятно, это их выбор. А что касается брата Павла ... то с братом он не разговаривает из-за политических разногласий. Сам Павел оставил ту территорию (оккупированную – ред.), находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации", – добавил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прибыл на Донбасс по случаю годовщины освобождения Краматорска от боевиков.

Кроме того, сегодня Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях. Но перед этим уволил с это должности Александра Карпенко.

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