Бред или пропаганда – "должна" ли Украина что-то Крыму за 25 лет пребывания в ее составе

По словам политологов, Россия пытается использовать схему, которую традиционно используют против нее самой

Фото: Pixabay

Бред или пропаганда – "должна" ли Украина что-то Крыму за 25 лет пребывания в ее составе Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/73a/392/5c473a392be6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/73a/392/5c473a392be6f.jpg 2019-03-15T14:11:00+02:00 Политика По словам политологов, Россия пытается использовать схему, которую традиционно используют против нее самой

Заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который хочет обязать Украину компенсировать Крыму "экономические потери" от нахождения в ее составе, – не более чем пропаганда.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас Россия пытается использовать схему, которую традиционно используют против нее самой.

"Это чисто пропагандистские игры. Они используют схему, которая, как правило, направлена против России. В странах Балтии делают такие заявления, что Россия должна компенсировать потери от оккупации стран Балтии Советским Союзом. В Польше подобные заявления звучали. Ну, видимо, кто-то из политтехнологов подсказал Володину, что такую же схему можно использовать и против Украины. Но это не более чем пропагандистские заявления. Никаких практических последствий тут быть не может. Более того, сейчас, скорее, России грозят различные штрафы и судебные последствия в связи с аннексией Крыма. Это более реально. А то, что Украина должна что-то компенсировать Крыму, всерьез воспринимать нельзя. Это пропаганда, не более того. Обращаться они могут к кому-угодно. Абсолютное большинство стран мира не признают аннексию Крыма", – говорит Фесенко.

Такого же мнения придерживается и исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Эксперт называет заявление Володина "бредом".

"Это бред, потому что никакие нормы международного права не могут предусмотреть ситуацию, чтобы страна, у которой аннексировали территорию, компенсировала что-то государству-оккупанту. Пусть Володин меньше общается с Сурковым и Путиным и больше думает о том, найдут ли ему хорошую камеру в случае чего", – комментирует Магда.

Стоит напомнить, что именно после захвата Россией полуострова, в Крыму не осталось школ с украинским языком обучения. Российские "власти" Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах.

Также уже не раз сообщалось об ухудшении ситуации на полуострове не только с правами человека, но и общем социально-экономическом упадке. Так, например, ранее мы показывали видео о полном упадке Крыма. При оккупационной "власти" курортный регион начинает все больше напоминать Чернобыльскую зону.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.