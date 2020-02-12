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Брифинг нового главы Офиса президента Андрея Ермака: онлайн-трансляция

12 февраля, 10:29

Ермак уже второй день находится в новой должности и устроил встречу с журналистами

Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Новоиспеченный руководитель Офиса президента Андрей Ермак дает брифинг после своего назначения на новую должность.

11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента по международным вопросам. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

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/ Фото: Сегодня

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В то же время украинские политики настороженно отнеслись к назначению Андрея Ермака. Нардепы напоминают о его работе на российском направлении и считают, что это повлияет и на политический курс страны.

В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты.

Будучи помощником президента Ермак принимал активное участие в переговорах по обмену пленными. Кроме этого, он критиковал Минские соглашения, считая, что этот документ нельзя было подписывать. Читайте подробней, чем запомнился Андрей Ермак, работая на Банковой.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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