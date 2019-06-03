Первый брифинг пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель: онлайн-трансляция
У нового пресс-секретаря Владимира Зеленского богатый журналистский опыт, в том числе иностранный
Назначенная пресс-секретарем президента Украины Юлия Мендель проводит свой первый брифинг на новой должности.
Местом своего первого общения с журналистами в качестве пресс-секретаря Зеленского она выбрала крыльцо Администрации президента.
"Сегодня" ведут оллайн-трансляцию.
Отметим, что назначенная президентом на пост пресс-секретаря Юлия Мендель родом из Геническа (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Также она работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер". Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).
Как сегодня стало известно, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.
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