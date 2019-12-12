Брифинг Зеленского по делу Шеремета: онлайн-трансляция

Резонансное убийство журналиста было совершено более трех лет назад, но пока не было раскрыто

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины дает брифинг по делу о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Перед журналистами выступит и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию из Министерства внутренних дел.

Как заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

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"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела. Спасибо за службу", – написал он.

В свою очередь Андрей Антоненко написал в Facebook: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".

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Также стало известно о задержании Юлии Кузьменко, которую подозревают в соучастии в убийстве Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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