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Британия продолжит оказывать содействие Украине в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

14 января, 23:28

Посол отметила профессиональную реакцию украинской власти

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Британия продолжит оказывать содействие Украине в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом говорится в Twitter посла.

Она поблагодарила украинские власти за профессиональную реакцию на информацию о сбитии самолета 8 января.

"Я очень благодарна властям Украины за оперативную и профессиональную реакцию на трагическое сбитии рейса PS752 МАУ в Иране. Великобритания продолжит оказывать содействие Украине в расследовании этой катастрофы", – написала Симмонс.

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

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Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Видео: Behnam Gholipour/Twitter

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Великобритания самолет расследование помощь посол МАУ авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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