Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии

Кремль не откажется от своего решения даже на фоне пандемии коронавируса, считает Джеймс Шерр

Несмотря на то, что весь мир борется с пандемией коронавируса, а в США за сутки погибло около 4,5 тысяч человек , Россия все равно будет пытаться подчинить или уничтожить Украину.

Об этом член стратегической группы советников Центра "Новая Европа", старший научный сотрудник из Эстонского института внешней политики/Международного центра обороны и безопасности, ассоциированный аналитик Chatham House Джеймс Шерр рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Системные реалии не изменятся. Россия не откажется от своего решения подчинить или уничтожить Украину. Пока у власти находится нынешняя группа лидеров, этот приоритет будет сохраняться независимо от любых бед и внешнего давления", – говорит британский эксперт.

По его мнению, важнейшей переменной является то, насколько серьезно пандемия влияет на внутреннюю стабильность группы лидеров.

"Другими переменными будут восприятие Кремлем западной сплоченности и устойчивости Украины. Сегодня Россия не имеет ответов на эти вопросы, но будет использовать собственные средства, чтобы уменьшить неопределенность и протестировать своих оппонентов. Если их реакция будет несогласованной и слабой, то Путин может почувствовать искушение к изменению подходов", – считает политолог.

"Деморализация и беспорядок в Украине (Россия сделает все возможное, чтобы ухудшить ситуацию) могут быть с большой вероятностью прелюдией к реальной угрозе военной интервенции, которая заставит Запад "предстать перед реальностью" – что Украина является нерешаемым "сумбуром" – и вести переговоры за спиной Украины. Это может быть необдуманным сценарием со стороны России (что случается с ней не раз), однако его последствия могут быть катастрофическими даже в том случае, если он провалится", – резюмировал эксперт.

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Напомним, ровно год назад Джеймс Шерр заявил, что будущее Европы будет формироваться в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу: опрос ведущих мировых экспертов" .

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