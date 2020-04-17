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  1. Новости политики

Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии

17 апреля, 10:42

Кристина Зеленюк, Игорь Тимофеев

Кремль не откажется от своего решения даже на фоне пандемии коронавируса, считает Джеймс Шерр

Несмотря на то, что весь мир борется с пандемией коронавируса, а в США за сутки погибло около 4,5 тысяч человек , Россия все равно будет пытаться подчинить или уничтожить Украину.

Об этом член стратегической группы советников Центра "Новая Европа", старший научный сотрудник из Эстонского института внешней политики/Международного центра обороны и безопасности, ассоциированный аналитик Chatham House Джеймс Шерр рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Системные реалии не изменятся. Россия не откажется от своего решения подчинить или уничтожить Украину. Пока у власти находится нынешняя группа лидеров, этот приоритет будет сохраняться независимо от любых бед и внешнего давления", – говорит британский эксперт.

По его мнению, важнейшей переменной является то, насколько серьезно пандемия влияет на внутреннюю стабильность группы лидеров.

"Другими переменными будут восприятие Кремлем западной сплоченности и устойчивости Украины. Сегодня Россия не имеет ответов на эти вопросы, но будет использовать собственные средства, чтобы уменьшить неопределенность и протестировать своих оппонентов. Если их реакция будет несогласованной и слабой, то Путин может почувствовать искушение к изменению подходов", – считает политолог.

"Деморализация и беспорядок в Украине (Россия сделает все возможное, чтобы ухудшить ситуацию) могут быть с большой вероятностью прелюдией к реальной угрозе военной интервенции, которая заставит Запад "предстать перед реальностью" – что Украина является нерешаемым "сумбуром" – и вести переговоры за спиной Украины. Это может быть необдуманным сценарием со стороны России (что случается с ней не раз), однако его последствия могут быть катастрофическими даже в том случае, если он провалится", – резюмировал эксперт.

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Напомним, ровно год назад Джеймс Шерр заявил, что будущее Европы будет формироваться в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу: опрос ведущих мировых экспертов" .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус пандемия агрессия России агрессия в отношении Украины Владимир Путин

Источник: Сегодня

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