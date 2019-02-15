Британского депутата Европарламента исключили из партии за планы посетить Крым

Билл Этридж был вынужден уйти из партии

Фото: Flickr

Британского депутата Европарламента исключили из партии за планы посетить Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg 2019-02-15T21:48:00+02:00 Политика Билл Этридж был вынужден уйти из партии

Заместитель главы Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в аннексированный Крым. Об этом сообщает ВВС.

Действия господина Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил ее лидер Эндрю Визерз.

По словам главы Либертарианской партии, руководитель секретариата Этриджа Пол Бортвуд, который также планировал поездку в Крым, также исключен из партии.

Билл Этридж – бывший член правопопулистской британской партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства), которая выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из Евросоюза. Годом позже Билл покинул партию и стал заместителем главы Либертарианской партии. Политик Пол Бортвуд работал начальником секретариата Этриджа.

Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не называли, однако известно, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто – управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни.

В разговоре с ВВС Бхутто подтвердил, что хотел бы поехать в Крым, однако отметил, что окончательное решение относительно поездки примет позже.

В прошлом году в Крым приехали немецкие депутаты. Немецкие политики приехали обсуждать снятие санкций с России.

А в 2016 году в оккупированный Крым прибыла французская делегация, которую возглавляет депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани.

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