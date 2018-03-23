Бросить в камеру или отпустить: суд принял решение по Савченко

23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение освободить из-под стражи народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

Сторона обвинения просила суд принять решение в виде ареста без права внесения залога, заявляя, что Савченко нельзя оставлять на воле. По словам прокурора, на свободе она якобы может повлиять на ход следствия.

"Есть основания считать, что Савченко, пребывая на свободе, будет пытаться уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства, которые имеют значение для уголовного производства".

Прокурор зачитал ранее озвученные генпрокурором обвинения о государственном перевороте, убийстве руководства страны и атаки на правительственный квартал с использованием тяжелых вооружений.

Однако следствие так и не смогло убедить судью в серьезности намерений нардепа.

Кроме того, прокурор Александр Банник заявил, что нардепу грозит даже пожизненное.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений ... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой".

Отметим, что после вчерашнего задержания Савченко ее не поместили в изолятор временного содержания и провела она ночь в помещении СБУ.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".