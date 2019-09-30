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"Будем рады сотрудничеству": Зеленский поздравил победителя выборов в Австрии

30 сентября, 12:07

Президент Украины назвал повторную победу партии Себастьяна Курца исторической

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Политическая сила бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца "Австрийская народная партия" снова побеждает на внеочередных парламентских выборах в стране.

Согласно предварительным подсчетам, она набирает 38,4% голосов. За ней следуют социал-демократы (21,5%) и бывшие младшие партнеры Курца по правительству – право-популистская "Австрийская партия свободы" (17,3%).

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Курца с этой победой.

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"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым правительством Австрии ради наших двух стран и единой Европы!" - написал украинский лидер в Twitter.

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Напомним, что в мае вице-канцлера Австрии, лидера Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в сговоре с Россией, в который он вступил перед парламентскими выборами, которые проходили в 2017 году. В тот же день он объявил об отставке с занимаемой должности.

А спустя неделю после случившегося парламент проголосовал за отставку всего правительства целиком. На этом фоне австрийский президент Александр ван дер Беллен назначил министра финансов Хартвига Легера временным канцлером, но спустя уже пару дней его место впервые в истории страны заняла женщина – председательница конституционного суда Бригитте Бирляйн.

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Австрия Зеленский парламентские выборы Курц

Источник: Сегодня

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