"Будем стараться помочь": Джемилев назвал условие для "союза" с Зеленским

В ближайшее время планируется встреча представителей Меджлиса и командой президента

Мустафа Джемилев. Фото: Сегодня

Народный депутат и лидер крымских татар Мустафа Джемилев отметил, что сильная оппозиция к президенту Владимиру Зеленскому может превратиться с "союз", если глава государства продолжит курс на евроинтеграцию.

Об этом он заявил в эфире радио Крым.Реалии.

Комментируя ситуацию с отсутствием в списках партии "Слуга народа" крымских татар, политик отметил, что крымчане настроены помогать новому президенту и его политической силе.

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что в ближайшее время состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского и будут расставлены все точки над "і".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко прокомментировал вероятность альянса с Зеленским. он объяснил, вокруг чего могут объединить усилия "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

В свою очередь ранее в партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду. Лидер политической силы Дмитрий Разумков заявлял, что их политическая сила намерена самостоятельно сформировать большинство в Верховной Раде после парламентских выборов.

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