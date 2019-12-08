"Будем стоять бок о бок": США обратились к Украине накануне "нормандского саммита"

США будут работать с союзниками, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства

Соединенные Штаты Америки заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

В заявлении отмечается, что США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Российскую Федерацию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

В посольстве напомнили, что "начиная с 2014 года, США предоставили 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с безопасностью, направлений".

Реклама

"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов. Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне", – говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - говорится в заявлении.

9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

Американские эксперты не верят России, а также не полагают большие надежды на успех от переговоров.

Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама