"Будет больше порядка": Кучма оценил смену АТО на Операцию объединенных сил

Замена АТО на Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе не повлияла на переговорную ситуацию в Минске, зато на фронте будет больше порядка. Такое мнение высказал журналистам экс-президент Украины, представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, на переговоры в Минске смена формата операции на Донбассе не влияет и объяснил, что это даст на самом Донбассе.

"Я просто думаю, что будет больше порядка. Вы понимаете, что военный человек начнет там наводить порядок. А там надо серьезно заниматься, надо, чтобы все наши добровольческие батальоны были под одним командованием, Нацгвардия и другие вооруженные формирования были едины", – сказал Кучма.

Напомним, 4 мая в Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Среди прочего было отмечено, что за время "пасхального" перемирия было зафиксировано 1,5 тысячи обстрелов со стороны боевиков.

Как известно, 30 апреля закончилась Антитеррористическая операция, длившаяся с 2014 года, и в силу вступила Операция объединенных сил. Объединенный штаб переехал на Донбасс, а число бойцов на фронте могут увеличить.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, чем ООС лучше АТО. По его словам, в связи с изменением военной операции, для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения.