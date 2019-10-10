Будет катастрофа: оппозиционер из РФ рассказал, почему Россия боится Украины

Монумент Родина-мать в Киеве / Фото: Depositphotos

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Путинская Россия совершенно не заинтересована прекратить войну на Донбассе и допустить, чтобы Украина стала успешным государством, поскольку самой РФ будет "больно".

Об этом бывший заместитель министра энергетики РФ, соратник Алексея Навального, который выдвигался на выборах в Мосгосдуму 8 сентября, но получил отказ в регистрации, Владимир Милов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Она будет юлить, маневрировать, идти на военную эскалацию, а потом изображать, что у них там какая-то очередная "формула" нарисовалась. Главная задача – это сделать так, чтобы фактор (войны. – Ред .) как можно сильнее мешал Украине стабилизироваться, стать нормальным успешным государством. Для России это смертельно. Вы представьте, если у нас самое близкое и похожее на нас государство вдруг станет успешным и демократическим, а мы останемся сидеть, где сейчас сидим? Это будет катастрофа", – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, уровень коммуникации России с Украиной "невероятный".

"Если даже телевизор об этом не расскажет, россияне и так узнают, потому что все с Украиной как-то связаны. Поэтому, если Украина станет success story (историей успеха – Ред .), об этом узнают все, и это будет приговор путинской системе. Я вам скажу, что уже сейчас это имеет очень сильное значение. У нас много ужасов про Украину рассказывают. И на этом фоне люди, которые туда ездят, приезжают и говорят: "Да там все нормально, там все спокойно, там свобода, там все дешево…". Начинают сравнивать цены… Что касается цен в современной России – это просто катастрофическая ситуация. У нас все гораздо дороже, чем у всех. Мы живем по манхэттенским ценам, а зарплаты у нас африканские. Поэтому уже сейчас легенда, что в Украине все плохо, подвергается большому сомнению. А представьте, если вы добьетесь успехов, России прям совсем больно будет", – добавил бывший заместитель министра энергетики РФ.

Напомним, ранее российский оппозиционер объяснил, когда ждать обострения в Беларуси .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром Миловым.

Также ранее сообщалось, что Россия продолжает оккупацию украинского Крыма, отказываясь от переговоров по его освобождению:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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