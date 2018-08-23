Будет развеваться над Крымом и Донбассом: украинцев поздравили с Днем флага

Первые лица государства объяснили, что для нашей страны флаг больше, чем просто символ

Сегодня, 23 августа, Украина отмечает День государственного флага, с которым украинцев поздравили представители власти и военные, напомнив, что под сине-желтым знаменем наши предки боролись за нашу страну сто лет назад.

Премьер-министр Владимир Гройсман: "Сине-желтый флаг – символ славы и силы. Символ нашего единства. Пусть украинский флаг постоянно поднимается во всех уголках родной страны в знак торжества и побед. Искренне поздравляю соотечественников с Днем государственного флага Украины".

Президент Украины Петр Порошенко: "Государственный флаг Украины – священный оберег, символ единства и непобедимости нашего народа".

Спикер украинского парламента Андрей Парубий напомнил, что еще 100 лет назад под сине-желтыми знаменами на фронт Первой мировой войны отправлялись добровольцы Легиона украинских сечевых стрельцов.

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"Под этим флагом формировались и шли в бой подразделения первых регулярных украинских вооруженных сил – армии УНР. Под сине-желтыми знаменами сто лет назад была провозглашена Украинская государственность. Под сине-желтым флагом боролись за украинскую государственность повстанцы Приднепровья, Подолья, Полесья и Волыни в 20-х годах ХХ века, вооруженные силы Карпатской Украины, воины Украинской Повстанческой Армии", – сказал глава ВР.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что государственный флаг – это олицетворение духа украинского народа, который на протяжении веков боролся за единое независимое государство.

"Сегодня на передовой воины, достойные памяти поколений своих предков, которые боролись за Украину, с достоинством несут флаг нашего государства. С ним лучшие сыновья и дочери Украины идут в бой с врагом, шаг за шагом приближая победу над агрессором. Уверен, что наш флаг – олицетворение безоблачного неба и спелого поля – будет поднят над освобожденными от оккупантов Донбассом и Крымом", – сказал чиновник.

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Командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что украинский флаг уже очень хорошо известен во всем мире после того, как тысячи украинцев начали борьбу против российского агрессора.

"Под государственным флагом Украины Объединенные силы ведут ежедневную борьбу с российскими оккупантами на востоке страны, берегут мир и покой жителей сел и городов на подконтрольной Украине территории Донбасса и Луганщины. Делают все возможное, чтобы вернуть стране ее целостность и соборность. Наш сине-желтый флаг сегодня гордо развевается, олицетворяя реальные героические подвиги и свершения украинских граждан", – сказал генерал.

Справка День флага Украины был учрежден в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, в соответствии с указом второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

Напомним, завтра Украина будет отмечать День независимости и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.