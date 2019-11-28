Будет все так, как мы сказали: Зверобой жестко обратилась к Зеленскому

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

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Волонтер Маруся Зверобой (Алена Биленька) после обысков пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в случае хамства с его стороны в адрес военных, с ним случиться беда. Об этом она рассказала журналистам после обыска в ее доме.

Она считает обыски и уголовное производство политическим преследованием.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали", – сказала Зверобой.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой по угрозам Зеленскому.

Сегодня, 28 ноября, в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в уголовном производстве о якобы планировании убийства главы государства. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

Видео: Facebook Маруся Звіробій

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