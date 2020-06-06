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"Будьте внимательны, осторожны и ответственны": глава Минздрава обратился к украинцам

6 июня, 22:28

Елена Вус Елена Вус

Министр отметил, что война с вирусом пока не выиграна

В Минздраве объяснили повышение уровня заболеваемости в течение последних нескольких дней легкомысленным отношением украинцев к смягчению карантинных мероприятий.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов.

"Я хочу подчеркнуть: власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Но карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 так же высока, как и раньше", – отметил он на своей страничке в Facebook.

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Степанов напомнил о неутешительной статистике увеличения случаев заболевания и в других странах. По его словам, уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае, откуда и началась эпидемия, готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявила о начале второй волны, стала Южная Корея. Бразилия и Индия также ставят новые антирекорды.

"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан – тревожные", - подчеркнул он.

Министр отметил, что война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности можно минимизировать активность его распространения.

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"Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу соблюдать все противоэпидемические правила. Пользуйтесь масками, санитайзерами, соблюдайте социальную дистанцию. Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом...Впереди – долгие выходные, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны и ответственны", - призвал Степанов.

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Ранее Степанов рассказал, какую стратегию борьбы с коронавирусом выбрали в Украине.

А тем временем в Украине введен новый этап ослабления карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19

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