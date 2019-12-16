"Буду дальше делать реформы": Милованов опроверг информацию о своей отставке

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке, которую ранее распространили СМИ.

"Тут говорят, что я написал заявление об отставке – это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", – сказал Милованов в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом министр юстиции Денис Малюська в Facebook написал, что будет "держать интригу".

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Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Впрочем, у Кабинета министров есть для министра плохие новости: правительство прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в 2020-2022 годах. Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлится до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Напомним, ранее в Министерстве финансов сообщили, что только за октябрь глава ведомства, министр Оксана Маркарова, получила 62 тысячи гривен. Помимо оклада за фактически отработанное время в эту сумму вошли надбавки, премиальные, командировочные и индексация.

А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч.

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