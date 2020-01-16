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Будущий премьер России попал в "Миротворец": что он сделал Украине

16 января, 12:13

Михаила Мишустина признали угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины

Михаил Мишустин. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Михаил Мишустин. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Глава Федеральной налоговой службы России и главный кандидат президента РФ Владимира Путина на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в список сайта "Миротворец".

В досье Мишустина называют "российским оккупантом" и обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также сознательном нарушении им украинской границы с целью проникновения в аннексированный Крым.

Отмечается, что на оккупированный полуостров председатель ФНС РФ приезжал в 2015 году – проводил встречу с пособниками страны-оккупанта в Ялте, что подтвердили на сайте оккупационных властей города.

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В базу "Миротворца" Михаил Мишустин попал 15 января – вскоре после того, как Путин назвал его кандидатом на должность премьера в связи с отставкой с этого поста Дмитрия Медведева.

Напомним, после ежегодного обращения президента к парламенту, на котором Владимир Путин объявил о существенно меняющей баланс сил между ветвями власти в России конституционной реформе, Медведев объявил об отставке его правительства полным составом.

Более подробно о планах Путина и чем это может обернуться для Украины, читайте в материале "Возврат к советским временам: что задумал Путин и в чем плюс для Украины" на сайте "Сегодня".

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Россия Ялта миротворец оккупация Крыма Михаил Мишустин

Источник: Сегодня

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