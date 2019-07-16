Будущий глава Пентагона назвал цели для Украины

Марк Эспер призвал Киев активнее борьба с коррупцией в "оборонке" и проводить более широкие реформы

Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts.

Украинским властям следует активно бороться с коррупцией в оборонной сфере.

Об этом 16 июля заявил выдвинутый накануне в кандидаты на пост министра обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос о том, считает ли он коррупцию, в том числе в оборонном секторе, угрозой национальной безопасности Украины.

"В оборонной сфере Украина должна продолжать осуществлять реформы для того, чтобы повысить транспарентность и финансовую прозрачность в вопросах закупок и формирования бюджета", – сказал Эспер.

Претендент на место главы Пентагона напомнил об обещании президента Украины Владимира Зеленского продолжать реформы в области обороны и борьбы с коррупцией, а также отметил необходимость проводить в стране более широкие реформы в оборонно-промышленной сфере.

"Украина сделала значительные шаги в усовершенствовании своих военных возможностей, но предстоит еще много работы", – добавил Эспер.

По его словам, Америка оказывает Украине сбалансированную военную помощь.

"Насколько я понимаю, то сейчас существует хороший баланс между летальной и нелетальной помощью для Украины", – отметил Эспер.

Напомним, что еще перед победой на президентских выборах в избирательном штабе Владимира Зеленского озвучивали свой план борьбы с коррупцией. Главными его пунктами были снятие неприкосновенности и запрет силовикам расследовать финансовые и экономические преступления.

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