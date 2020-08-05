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Будущий посол США об увеличении военной помощи Украине до 300 миллионов: Всем сердцем поддерживаю

5 августа, 22:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кита Дейтона не зря называют "другом Украины"

Кандидат на должность посла Соединенных Штатов в Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон в среду, 5 августа, выступил в поддержку увеличения объемов американской военной помощи Киеву.

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"Я думаю, это очень хорошая идея. Это то, что я всем сердцем поддерживаю", — сказал он, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в верхнюю палату американского Конгресса был внесен законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине до 300 млн долларов.

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Напомним, 11 июня, в соответствии с рекомендациями Пентагона Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. по программе "Инициатива по поддержке безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Также напомним, что Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является американским военным советником США для нашей страны в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а еще он 40 лет служил в Сухопутных силах США. А сенатор-республиканец Роб Портман назвал Кита Дейтона другом Украины и пообещал поддержать его кандидатуру на слушаниях в Сенате.

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Украина посол США военная помощь Сенат США Кит Дейтон
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