Будут ли внеочередные выборы в Раду: ответ эксперта

По мнению Ольги Айвазовской, переизбрание ЦИК не связано с объявлением новых выборов в Парламент

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, координатор избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что следующие парламентские выборы, вероятно, состоятся по действующему избирательному законодательству. Об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Есть отдельные группы, отдельные депутаты, которые публично заявляют, что после переизбрания ЦИК, мы будем иметь внеочередные парламентские выборы. По моему глубокому убеждению, из той информации, что у меня есть, а она из разных источников и она достоверна, нет никакой связи между этими изменениями. То есть изменение ЦИК и решение об очередных парламентских выборах – нет никакой готовности их объявлять сейчас", – сказала Айвазовская.

По ее словам, вероятность того, что следующие парламентские выборы состоятся по действующему избирательному законодательству, составляет 95%.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, будут ли досрочные выборы в Раду, и о том, что намерен принять участие в парламентских выборах.

Ранее премьер-министр заявлял, что досрочные выборы в Верховную Раду не обеспечат повышение качества принятия парламентом решений и формирования его качественного большинства.