Будут обсуждать войну в Украине: Меркель едет к Путину в гости

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с российским президентом Владимиром Путиным мирное регулирование конфликта на востоке Украины.
Данная тема будет поднята во время рабочего визита бундесканцлерин в Россию, куда она прибудет 11 января по приглашению Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.
В контексте Украины будет обсуждаться реализация Минских соглашений и договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "Нормандской четверки", который прошел 9 декабря 2019 года в Париже.
При этом в Креме войну на Донбассе в очередной раз назвали "внутриукраинским конфликтом".
Кроме того, лидеры обсудят и другие вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Ливии и обострение на Ближнем Востоке после ликвидации американскими ВВС командира иранского спецподразделения "Аль-Кассам" Касема Сулеймани под Багдадом 3 января.
Это станет первой личной встречей Меркель и Путина в новом, 2020-ом, году.
В прошлом году они неоднократно обсуждали Украины – лично и по телефону. В частности, они созвонились после подписания "формулы Штайнмайера" в ноябре. Кроме Донбасс и разведения сил на линии соприкосновения, в частности, лидеры также обсуждали вопросы транзита российского газа через территорию Украины.
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