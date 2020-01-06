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Будут обсуждать войну в Украине: Меркель едет к Путину в гости

6 января, 13:19

Бундесканцлерин прибудет в Россию с рабочим визитом 11 декабря

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с российским президентом Владимиром Путиным мирное регулирование конфликта на востоке Украины.

Данная тема будет поднята во время рабочего визита бундесканцлерин в Россию, куда она прибудет 11 января по приглашению Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.

В контексте Украины будет обсуждаться реализация Минских соглашений и договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "Нормандской четверки", который прошел 9 декабря 2019 года в Париже.

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При этом в Креме войну на Донбассе в очередной раз назвали "внутриукраинским конфликтом".

Кроме того, лидеры обсудят и другие вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Ливии и обострение на Ближнем Востоке после ликвидации американскими ВВС командира иранского спецподразделения "Аль-Кассам" Касема Сулеймани под Багдадом 3 января.

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Это станет первой личной встречей Меркель и Путина в новом, 2020-ом, году.

В прошлом году они неоднократно обсуждали Украины – лично и по телефону. В частности, они созвонились после подписания "формулы Штайнмайера" в ноябре. Кроме Донбасс и разведения сил на линии соприкосновения, в частности, лидеры также обсуждали вопросы транзита российского газа через территорию Украины.

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Ангела Меркель Владимир Путин мирное регулирование война на Донбассе война в Украине

Источник: Сегодня

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