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Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах

30 июня, 09:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр напомнил чиновникам, что больных и умерших с каждым днем все больше

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге призвал местные власти в регионах не подставлять людей чрезмерным ослаблением карантина и отсутствием жесткого контроля соблюдения противоэпидемиологических мер, чтобы задобрить их перед выборами, которые состоятся осенью.

"Сейчас не популярно вводить какие-то карантинные ограничения, дополнительные ограничения. Непопулярно контролировать соблюдение тех рекомендаций, которые установлены в стране, потому что все уже начали жить в условиях предвыборной кампании. Обращаюсь к местной власти: подумайте о здоровье ваших избирателей, которые за вас придут голосовать, придут на выборы в октябре. Такое игнорирование и попытки заигрывания с ними – то есть, полное отсутствие контроля – оно будет приводить к очень плохим результатам, и уже приводит", – сказал он.

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Степанов отметил, что каждый день фиксируется определенное количество летальных случаев, которое не уменьшается. Каждый день фиксируется большое количество госпитализаций людей – все больше растет заполненность коек в больницах коронавирусными больными.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года. Вот только центральная власть уже не раз жаловалась, что чиновники в регионах намерено ослабляют карантинные ограничения для людей, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, якобы для того, чтобы задобрить людей и заработать себе баллы на будущие выборы. Что касается непосредственно выборов, то читайте об этом подробней в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Смотрите также видеообращение президента Владимира Зеленского о "хитросделанных политиках":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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выборы карантин коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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