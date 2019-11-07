Будут приговоры и посадки: Зеленский сделал заявление по громким делам

Политики из прошлой власти не могут найти себе места в новой политической системе и уезжают из страны

/ Фото: president.gov.ua

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С начала осени уже предъявлено около 20 подозрений экс-нардепам, а теперь президент Владимир Зеленский заявляет, что правоохранители работают над большим количеством уголовных производств в отношении высокопоставленных чиновников и политиков и обещает посадки. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

По его словам, политики из прошлой власти не могут найти себе места в новой политической системе, поэтому начинают уезжать за границу.

"Не очень много посадок, пока еще это не началось? Согласен и нет. Дело Свинарчука, Пашинский, Микитась, Дубневич… Вы видели, что в Верховной Раде за Дубневича (за снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности – ред.) не все голосовали – все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. А дальше будут приговоры людям, про которых я сказал. А если не будут, то будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться", – сказал Зеленский.

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Президент объяснил, что проблема быстрых посадок в большом количестве уголовных производств, которые нужно хорошо подготовить, иначе эти люди будут выходить на свободу.

"Все эти дела просто развалятся в судах. Поэтому все будет – и с делом Екатерины Гандзюк, и с Павлом Шереметом, все эти дела в оборонной сфере… Все они будут", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. 19 октября суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В итоге 21 октября его семья внесла залог в размере 10,6 млн гривен. В чем НАБУ подозревает Гладковского.

А недавно 31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича. Позже суд постановил арестовать народного депутата с возможностью выхода под залог в 100 миллионов гривен.

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