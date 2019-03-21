Бурбак: "Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров
Украина всегда обращается к западным партнерам, чтобы они продлили режим санкций
Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопросы журналистов.
"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительства Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продолжили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами важных для нашего государства", – подчеркнул руководитель фракции.
Он также добавил, что Генеральный прокурор должен дополнительно объяснить свое заявление.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что посол Украины в США Мила Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование.
В свою очередь Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович.
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