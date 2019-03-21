Бурбак: "Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров

Украина всегда обращается к западным партнерам, чтобы они продлили режим санкций

Максим Бурбак // Фото из открытых источников.

Бурбак: "Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82a/8a6/5c582a8a66742.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82a/8a6/5c582a8a66742.jpg 2019-03-21T16:00:00+02:00 Политика Украина всегда обращается к западным партнерам, чтобы они продлили режим санкций

Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопросы журналистов.

"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительства Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продолжили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами важных для нашего государства", – подчеркнул руководитель фракции.

Он также добавил, что Генеральный прокурор должен дополнительно объяснить свое заявление.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что посол Украины в США Мила Йованович передала украинским властям список людей, по которым нельзя проводить расследование.

В свою очередь Госдеп США опроверг утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович.

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