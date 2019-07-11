Бурбак: Новый Избирательный кодекс с открытыми списками соответствует европейским стандартам

К началу следующей избирательной кампании уже должна действовать пропорциональная система с открытыми списками

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Верховная Рада приняла в целом Избирательный кодекс – "за" проголосовали 230 народных избранников.

Во время обсуждения законопроекта руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отметил, что НФ всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы и последовательно голосовал за соответствующие законопроекты.

"Это очень важный закон. Мы с вами обещали его обществу. "Народный фронт" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы. Мы последовательно голосовали за все соответствующие законопроекты", – подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что требование принять открытые списки имелось практически во всех предвыборных программах политических сил.

Перед голосованием руководитель фракции отметил, что "поддержка закона в этом зале должна быть почти стопроцентной. Или же не обманывайте избирателей. И скажите, что вы хотите сохранить старую избирательную систему".

Бурбак отметил, что к началу следующей избирательной кампании в парламент уже должна полноценно действовать пропорциональная система с открытыми списками.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт", безусловно, поддерживает этот Избирательный кодекс.

"Этот закон является прогрессивным и соответствует европейским стандартам", – резюмировал Бурбак.

Новости "Сегодня" сообщали 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс . При этом нардепы рассмотрели более 4500 правок к масштабному документу.

Отметим, политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" говорят, что низкий процент позволит создать условия для конкуренции между разными политическими силами, что скажется на их работоспособности. Эксперты рассказали, какой проходной барьер сделает Раду более эффективной.

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