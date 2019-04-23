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Бурбак: новый президент, правительство и парламент должны работать вместе

Сегодня, 16:52

Глава парламентской фракции "Народный фронт" отметил, что за пять лет Украина почувствовала положительные и небывалые преобразования

Украина 21 апреля выбрала нового президента: выборы прошли демократично, президент четко должен придерживаться Конституции Украины. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Сфера ответственности Президента четко прописана в Конституции – безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан соблюдать Основной закон, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа. Ключевая задача новоизбранного Президента – возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Подчеркиваю, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с грозным врагом Украины. "Народный фронт" будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови", – заявил Максим Бурбак.

Он отметил, что президент, правительство и парламент должны работать вместе.

"Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", – подчеркнул Максим Бурбак.

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Кроме того, Максим Бурбак отметил, что за 5 лет Украина почувствовала положительные и небывалые преобразования – значительная часть этих достижений была инициирована и реализована коалиционными правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", – подчеркнул Бурбак.

Вместе с тем Бурбак отметил, что языковой закон – это важнейший закон, который регулирует функционирование государственного языка, а не навязывает украинский язык. Этот закон важнейший и самый либеральный в Европе.

"Если мы хотим защитить свое государство, мы должны защитить государственный язык. Государственная украинский язык является основой национальной безопасности", – отметил руководитель фракции "Народный фронт", отметив, что парламент уже вышел на финишную прямую в рассмотрении законопроекта, и в четверг планируется принятие документа.

Руководитель фракции НФ также отметил, что результатом парламентских выборов, которые состоятся осенью – станет дальнейший путь Украины.

"От этих выборов будет зависеть, какой будет новое парламентское большинство, каким будет новое правительство и то, продолжим мы путь в НАТО и ЕС, и будем ли дальше укреплять свое государство", – резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".

Напомним, ранее парламентская фракция "Народный фронт" требовала от кандидатов в президенты и политических сил не раскручивать маховик ненависти, а ответственно подходить к политической дискуссии, уважая выбор граждан.

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Тег закон, президент, НАТО, украинский язык, Европейский Союз, Бурбак, народный фронт, Максим Бурбак

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