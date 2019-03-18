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Бурбак: Вирус популизма поразил всех кандидатов в президенты

Сегодня, 13:49

С приближением выборов кандидаты в президенты прибегают ко все большему популизму в обещаниях, сознательно обманывая своих избирателей, уверен нардеп

Максим Бурбак // Фото из открытых источников
Максим Бурбак // Фото из открытых источников.
Бурбак: Вирус популизма поразил всех кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82a/8a6/5c582a8a66742.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82a/8a6/5c582a8a66742.jpg Политика С приближением выборов кандидаты в президенты прибегают ко все большему популизму в обещаниях, сознательно обманывая своих избирателей, уверен нардеп

"Вирус популизма поразил абсолютно всех участников избирательного процесса. Подчеркиваю – абсолютно всех! Кандидаты обещают низкие тарифы, фантастический рост зарплат и пенсий, увеличение социальной помощи и выплат "уже завтра". Хотя у президента таких полномочий нет. Кандидаты это хорошо знают, но продолжают обманывать людей", – заявил во время Согласительного совета руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы уже не раз призывали участников избирательного процесса к взвешенности. К сожалению, всех ослепила борьба без правил. У кандидатов хроническое недержание пустых обещаний. Еще немного – и избирательные программы будут из трех слов: все, всем и бесплатно. Прекратите обманывать людей!", – отметил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" имеет право требовать у кандидатов ответственности, потому что правительство Яценюка в 2014-2015 годах спасло страну от экономического коллапса и стабилизировало ситуацию.

"Мы сделали невозможное в критические для Украины дни и месяцы. Мы знаем, что такое долг и ежедневный тяжелый труд, что такое ответственные слова и действия.

Именно поэтому Арсений Яценюк на этот раз не пошел на президентские выборы. Чтобы не распространять среди патриотических избирателей неопределенность. Мы в очередной раз своим примером доказали, что интерес государства – превыше всего. Поэтому требуем от кандидатов: хватит затапливать страну пустыми обещаниями и ложью. Прекратите уничтожать друг друга и государство", – подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что популизм – это инструмент гибридной войны против Украины. Сначала популизм формирует у людей завышенные ожидания, которые потом оборачиваются разочарованием и снижением доверия ко всем политикам и к государству.

"Народный фронт" никогда не разбрасывался пустыми обещаниями. Популизм противоречит нашим принципам. Обещайте только то, что можете и можно сделать. Помните, что выборы закончатся. Реальная жизнь заставит ответить за пустые слова", – резюмировал руководитель фракции.

Напомним, ранее Максим Бурбак уже обращался к кандидатам и заявлял, что они должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение".

Кроме того, Бурбак заявлял, что "Народный фронт" призывает Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в оборонной сфере срочно вызвать в парламент руководство НАБУ, ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ и Государственной фискальной службы для предоставления информации по сделкам, связанным с "Укроборонпромом".

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Тег кандидаты, президентские выборы, Бурбак, народный фронт, Максим Бурбак

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