"Был абсолютно идеальным": Трамп рассказал о тайном разговоре с Зеленским

Американский президент опроверг слухи, что у него состоялся опасный разговор с неким иностранным лидером

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с одним из иностранных лидеров, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным". Об этом американский президент написал в Twitter.

В частности, он заявил, что демократы и поддерживающие их СМИ утверждают, что у президента США состоялся "опасный" разговор с неким иностранным лидером, но при этом они полагаются на заявления "крайне предвзятого" информатора.

"Странно, что при таком большом количестве других людей, которые слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор или знают о нем, все эти люди тоже не высказались по этому поводу. А знаете, почему они не сделали это? Потому что в нем (разговоре, – Ред.) не было ничего плохо сказанного, он был абсолютно идеальным", - написал Трамп.

Ранее адвокат американского президента Рудольф Джулиани в эфире телекомпании CNN высказал мнение, что неназванный сотрудник американской разведки мог подать жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. До этого газета Washington Post сообщала, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.

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Сотрудник разведки подал жалобу через две с половиной недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Законодатели потребовали полную стенограмму разговора.

Сам Трамп в четверг опроверг утверждения СМИ о том, что мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать обещание, ущемляющее американские интересы.

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Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

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