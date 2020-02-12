Была ли "война" с Богданом: Ермак прояснил ситуацию в Офисе президента

Ермак расставил все точки над «і» относительно слухов по Богдану

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Новый глава Офиса президента Андрей Ермак развенчал слухи о якобы противостоянии с бывшим главой президентской администрации Андреем Богданом. Об этом он сказал на брифинге в ОПУ, онлайн-трансляцию которого ведет сайт "Сегодня".

"Несмотря на множество слухов, множество информации о каких-то войнах, которые у нас тут (якобы) происходили, я хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он сделал – он действительно очень профессиональный человек", – сказал Ермак.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

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