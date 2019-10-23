Была ли взятка в 30 тыс. долларов: САП начала проверку депутатов "Слуги народа"

Статья, по которой открыто уголовное производство, предполагает до 12 лет тюрьмы

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На днях появилось сообщение, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в якобы получении по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете. По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от "Слуги народа" Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

В САП отметили, что уголовное производство открыто с целью проверки появившейся в СМИ информации относительно возможного коррупционного преступления нардепами.

"По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании данного комитета", – сообщили в САП.

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Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение). Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теперь досудебным расследованием будут заниматься детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП.

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Как сообщали новости "Сегодня", после начала работы нового парламента IX созыва многих стало раздражать слишком быстрое принятие законов, которые регулярно получают большинство поддержки именно от президентской политсилы. Однако случился "удивительный" момент – большинство в Раде впервые провалило два голосования.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа". Глава государства рассказал, что будет, если депутаты от его партии начнут "есть друг друга".

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