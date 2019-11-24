"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТО

В Америке заявляют о поддержке Украины, но опасаються ее членства в альянсе

Фото: Госдеп

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что сейчас Украину не стоит принимать в НАТО из-за войны с Россией, чтобы не ставить альянс под угрозу военной конфронтации с Москвой. Об этом он сказал на форуме по международной безопасности в Галифаксе

Он четко дал понять, что пока у Украины война с Россией, в НАТО наша страна нежелательна.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление Украины в альянс – ред.) сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", – сказал О'Брайен.

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Помощник Трампа подчеркнул, что Запад не хочет конфликтовать с Россией и смысл альянса в том, чтобы не допустить войны с россиянами.

В то же время О'Брайен подтвердил, что американцы и далее будут поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 октября генсек альянса Йенс Столтенберг был с визитом в Киеве, встречался с руководством страны. По его словам, на сегодняшний день альянс даже не рассматривает вопрос присоединения Украины или получения ею ПДЧ, однако он указал Киеву правильный путь по членству в НАТО.

В свою очередь после встречи со Столтенбергом, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

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