"Было страшно": народные депутаты о своем участии в Майдане

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Евромайдан у каждого из нас был своим. Кто-то видел и переживал его изнутри. Кто-то – со стороны. Кто-то сильно издалека. А кто-то предпочитает не замечать его и сейчас.

Майдан длился месяцы, но в памяти наиболее живы трагические события последних трех его дней. Накануне годовщины расстрелов на Майдане мы попросили поделиться народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад.

Итак, пять фракций, пять эмоций.

Инна Совсун, фракция "Голос":

Фото: соцсети.

- Я помню очень хорошо ночь, когда произошел разгон студентов на Майдане. Я в ту ночь находилась дома, но на Майдане было много моих учеников, за которых я очень волновалась. Помню, что проснулась почему-то в пять утра. Зашла в интернет и прочла о том, что милиция избила студентов. Начала писать тем студентам, с которыми могла выйти на связь, спрашивать, все ли нормально, не нужна ли помощь. Это мое первое яркое воспоминание о Майдане. Затем я ходила на Майдан. Затем мы с коллегами из Могилянки и аналитического центра CEDOS, который я тогда возглавляла, координировали инициативу, которая называлась "Варта в лікарні". Помогали лекарствами, обеспечивали различную помощь пострадавшим на Майдане. В том числе, защищали их от арестов: милиции сложно было хватать протестующих на Майдане, поэтому они приходили в больницы и задерживали тех, кто туда поступал. Когда начались расстрелы на Майдане, первое чувство, которое помню – страх. Я очень испугалась за своего брата, который ночью дежурил на Майдане, и к которому я не могла дозвониться. Когда выяснилось, что с ним все нормально, начала выяснять у друзей и знакомых, кто был тогда на Майдане, какая помощь нужна. Где нужны лекарства, где кровь и так далее. Осмыслить происходящее в тот момент было невозможно. Никогда не могла представить, что такое могло происходить на улицах Киева. Я просто действовала. Майдан – это большое событие. Граждане заявили, что они хотят нечто иное, отличное от того, что предлагает им власть и элита. Они создали общую мечту и показали, что готовы бороться ради ее реализации. И мне сейчас очень грустно, что мы часто забываем об этой мечте. Хотелось бы, чтобы мы чаще вспоминали, ради чего вышли на Майдан, ради чего стояли плечом к плечу под пулями. Чтобы не забывали, с одной стороны, это ощущение общей мечты, с другой – ощущение плеча стоящего рядом. И чтобы мы не предавали эту мечту.

После Майдана. В 2014-2016 годах Инна Совсун работала замминистра образования и науки. Затем – вице-президентом Киевской школы экономики. В Верховную Раду ІХ созыва избрана по спискам партии "Голос".

Илья Кива, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь":

Фото: соцсети.

- 30 декабря в 9.15 я был на Майдане. После попытки разгона студенческого Майдана, после избиения студентов я вышел на гражданский протест против превышения полномочий сотрудниками правоохранительной системы по отношению к гражданским лицам. Это была моя сознательная позиция, как гражданина и как отца, у которого дочери на тот момент было 19 лет. Я просто представил, что бы я делал, если бы она оказалась в подобной ситуации... На днях я зарегистрировал законопроект, с требованием признать правоохранителей, погибших или получивших увечья во время декабрьских-февральских событий 2013-2014 годов, не просто потерпевшими, а потерпевшей стороной с выплатой компенсаций. Потому что люди в погонах находились под приказом и выполняли свой долг. Они давали клятву. Протестующие также имели право на протест. Кто-то столкнул лбами нас, украинцев, пролилась кровь. Только одних мы возвысили, других втоптали в грязь. Хотя и те, и другие были жертвами. Мы же знаем, что правоохранителей, как и протестующих, расстреливали!

После Майдана. В 2014 году Илья Кива возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина". в 2015-2016 годах был руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, позже – советником министра внутренних дел. В Верховную Раду ІХ созыва избран по спискам ОПЗЖ.

Валентин Наливайченко, фракция "Батькивщина":

Фото: соцсети.

- Я знаю, за что стоял Майдан, знаю настроения протестующих. Люди – мы с вами – хотели жить не в коррумпированной стране. Мы с вами хотели жить в европейской Украине. Я был на Майдане с первых дней. Был там каждую ночь. Не стремился попасть на сцену. Но старался сделать все, что в моих силах, для победы свободы и демократии. Мы завозили дрова, еду для протестующих, мы были в палатках с людьми. Я был в "расстрельном списке" – вместе с Дмитрием Ярошем, Викторией Сюмар и другими. Наши портреты были розданы снайперам, это доказанный факт, который есть в доказательной базе. Я отдал все силы после Майдана, когда меня Верховная Рада назначила главой СБУ. Мы собрали доказательства, задержали и арестовали тех генерала и полковников среди тех силовиков и "оборотней в погонах", которые были причастны к провокациям против участников Революции Достоинства и против правоохранителей. Тех, кто провоцировал, подстрекал, тех, кто расстреливал. И это были не просто задержания и аресты. Еще раз акцентирую – были собраны все доказательства, я и мой первый заместитель подписали и официально их передали в Генеральную прокуратуру. Прошло шесть лет. Дела так и не переданы в суд. В тренде В Украине нардепы "спамят", а в Японии медленно ходят: как хитрят в парламентах Руководство государства, руководитель каждого правоохранительного органа, СБУ и так далее – это же они принимали участие в организации спецопераций. Они давали указания спецназу, снайперам. Они привлекали иностранных снайперов. Наказание должно быть? Они должны за это ответить? Да, должны. Сегодня тех, кто был виновен в расстрелах, отпускают на свободу. Почему? Почему Генпрокуратура спихивает расследование на ГБР? Это ни что иное, как очередное затягивание времени. Почему нет суда? Сейчас моя главная эмоция: я требую открытого процесса и рассмотрения в суде всех доказательств. При этом главным обвинителем должен быть Генеральный прокурор Украины – вне зависимости от его фамилии.

После Майдана. В 2014-2015 годах Валентин Наливайченко возглавлял СБУ, затем занимался политической и общественной деятельностью. В Верховную Раду ІХ созыва избран по спискам "Батькивщины".

Ирина Верещук, фракция "Слуга народа":

Фото: соцсети.

- Я была городской головой Раввы-Русской. И еще накануне Майдана – 20 ноября 2013 года наш городской совет был первым и единственным, проголосовавшим и отправившим обращение к Евросоюзу, в Брюссель о том, что мы не подчиняемся преступной власти Януковича, которая разворачивает наш евроинтеграционный курс. И пытается вернуть нас, как я тогда сформулировала, "суррогату Российской империи зла" против нашей воли. И я точно знаю, как это – выступить против режима Януковича. Первого декабря я, конечно, была на Майдане. Увидев избиение студентов, мы не могли остаться в стороне – сели в автомобили и поехали в Киев. И потом я приезжала на Майдан регулярно – вплоть до 18 января. Привозили и продукты, и лекарства, и деньги, организовывали вече и так далее. Когда я увидела первые смерти, я поняла: мне нужно или сложить полномочия городского головы и просто уехать на Майдан и организовывать уже вооруженное сопротивление, или не призывать людей к эскалации, которая может стоить им жизни. После Нигояна, после первых смертей я боялась своими призывами повлечь еще хотя бы одну смерть. Для меня это была личная трагедия. Я видела, к чему может привести недальновидность политиков. И понимала, что даже после победы Майдана мы не получим новую страну – лишь новых людей у власти. Так и произошло. Следующие пять лет я всю жизнь буду вспоминать тем людям, которые пришли к власти. Мы имели такое огромное окно возможностей. И не воспользовались ним. Мне до слез обидно, что новая власть не поняла: люди погибли не за то, чтобы привести ее на Печерские холмы. Они погибли не за новые фамилии во власти, а за изменение страны. И мы еще не отдали свой долг. Мы провели много реформ, мы приближаем Украину к Европе. Но люди все еще не ощущают справедливости, за которую многие отдали свое здоровье и жизни.

После Майдана. В 2015 году Ирина Верещук сложила полномочия мэра Равва-Руской. Занималась общественной и научной деятельностью. В Верховную Раду ІХ созыва избрана по спискам "Слуги народа".

Владимир Вятрович, фракция "Европейская солидарность":

Фото: соцсети.

- Я на Майдане с 22 ноября, со второго дня после того, как люди начали собираться – в первый день меня просто не было в Украине. И затем все три месяца там. Очевидно, что для меня самыми трудными были дни 18-20 января. Как мы говорим, "ночь с 18 на 20-е". Очень долгая ночь. Тяжелее всего было 18-го, особенно ночью, когда число защитников Майдана было критически малым, и мы думали, что до утра не выстоим. Выстояли. Затем было перемирие, когда казалось, что все успокоиться. А затем расстрелы утром 20-го… В этот день я был среди тех, кто носил носилки с ранеными и убитыми. Мы возили их из нашего офиса на Ярославовом Валу. В какой-то момент, увидев, что мы использовали все носилки, которые были, я понял, что число убитых и раненых уже превысило сотню. Затем пришла новость, что Янукович сбежал. Ощущения победы не было. Было ощущение трагедии: среди убитых было много моих близких знакомых. В том числе мой друг. Но я думаю, что Майдан все равно победил. Если бы он тогда не победил, то, что мы имеем сегодня на оккупированных территориях Донбасса, было бы по всей стране. Прошло шесть лет, но ощущения, которые тогда испытывал, не притупились. 18-го я начал свой день с того, что пошел возложить цветы к местам, где погибли люди в Мариинском парке и Крепостном переулке. Что касается общества вообще, то нужно напоминать о тех событиях. Как бы много людей не было на Майдане, все равно это меньшая часть страны. Я был инициатором создания Музея Майдана. К сожалению, этот проект не реализован в полной мере. Но важная часть сделана. И главное. Майдан не завершен. Сегодня мы, отстаивая независимость нашей страны перед лицом российского агрессора, продолжаем борьбу за идеи Майдана. 18 февраля 2014 года территория свободной, независимой, демократической Украины уменьшилась до какой-то небольшой части Майдана Независимости. Мы были в огненном кольце, мы были под прицелом преобладающих сил, которые не хотели свободной Украины. Но нам удалось расширить эту территорию почти на всю Украину. К сожалению, пока не освободили Крым и Донбасс, но это впереди. Мы побеждали и в гораздо более худших условиях.

После Майдана. В 2014-2019 годах Владимир Вятрович возглавлял новосозданный Украинский институт национальной памяти. В Верховную Раду ІХ созыва избран по спискам "Европейской солидарности".

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