"Было жарко": Ирина Геращенко рассказала, как прошли переговоры в Минске

Украина жестко ответила на российские фантазии о "референдуме" на Донбассе и напомнила России об MH17

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Минске, обсуждался доступ международных наблюдателей к политзаключенным украинцам, дерзкие обстрелы со стороны боевиков и российские фантазии о "референдуме" на Донбассе, рассказала на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

В подгруппе ТКГ по безопасности речь зашла и о непосредственной ответственности РФ за сбитие "Боинга" рейса MH17 и неготовности России способствовать полному международному расследованию этого преступления.

По словам Геращенко, Украина подняла на переговорах ТКГ и вопрос нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО, несмотря на объявленное "хлебное перемирие".

"Правда, что на время перемирия эскалация спадает, но есть убитые и раненые, ежедневно фиксируются обстрелы. К сожалению, продолжаются поставки тяжелого оружия и техники боевикам ОРДЛО со стороны РФ", – отметила парламентарий.

Она сообщила, что СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Россией Донбассе комплекс радиоэлектронной разведки ТОРН, зенитно ракетные комплексы, беспилотники и другую российскую технику, "а россияне при этом отказываются отвечать на вопросы украинской стороны, откуда на оккупированном Донбассе появилось это новейшее вооружение российского производства".

"Также мы обратились к ОБСЕ и ее представителям с просьбой, чтобы Вена, где находится штаб-квартира организации, провела тщательное расследование информации о возможном похищении персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ. Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем, а не четко определенной мандатом работой наблюдателей. Украина потребовала от представителей РФ ответы о причастности к шпионажу и незаконной деятельности, чтобы исключить подобную деятельность российских спецслужб в дипломатических, безопасности и гуманитарных миссиях в будущем", – отметила Геращенко.

Украина напомнила представителям ОБСЕ на переговорах, что до сих пор не завершено расследование убийства и ранения наблюдателей СММ ОБСЕ – граждан США и европейских стран на оккупированном РФ Донбассе.

"Мы ожидаем результатов этих расследований, как и расследования и наказание боевика, который пытался изнасиловать наблюдательницы СММ ОБСЕ. Прощать и забывать такие преступления нельзя", – заявила Геращенко.

В гуманитарной подгруппе Российская Федерация так и не дала ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах.

"Что свидетельствует о том, что РФ ее граждане не нужны. Полностью контролируемые РФ представители ОРДЛО заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком, в очередной раз таким образом пытаясь выполнить заказ Кремля по коррекции состава группы", – сообщила Геращенко.

Суверенное право Украины – определять своих переговорщиков, и конечно, ни Москва, ни ОБСЕ, ни тем более марионетки Кремля на это влиять не будут, заявила украинский парламентарий.

"На самом деле, ключевая проблема в другом: Кремль пока не готов отдавать ни украинцев, которые находится в тюрьмах РФ, ни украинцев на оккупированном Донбассе и в Крыму. Москва еще не составила цену, что требовать за этот козырь, и планирует и дальше использовать вопрос заложников для торга, шантажа и в грязных политических играх", – объяснила Геращенко.

Также она рассказала, что координатор ОБСЕ Тони Фриш "уже несколько месяцев предлагает группе принять совместную декларацию об осуждении пыток".

"В декларацию таки внесли пункт об обязательном допуске МККК в тюрьмы на оккупированном Донбассе. Но мы стоим на позиции, что эта декларация не будет результативной, если там не зафиксируют пункт о немедленном и беспрепятственном доступе МККК к украинским заключенных в РФ и оккупированных территорий, включая и Крым. Это важно! Мы требуем от полноценного участника минского процесса – РФ, – доступа независимых врачей и МККК к Сенцову, Балуху, Сущенко, Грибу, похищенного в Луганске, осужденного в Ростове и отправленного в Сибирь Сизановича, Кольченко, Карпюка, Клыха и других. Без этого пункта, без обязательств РФ допустить врачей к нашим, все эти декларации ничего не стоят", – рассказала украинский парламентарий.

Геращенко отметила, что она удивлена позицией координатора ОБСЕ, который "сначала вообще и пункт о немедленном допуске МККК в тюрьмы оккупированного Донбасса считал "политизацией процесса", а теперь считает пункт о доступе МККК к нашим в тюрьмах РФ необязательным".

На политической подгруппе ТКГ Украина подчеркнула, что ни о каких "референдумах" при российских войсках на оккупированных украинских землях не может идти и речи.

"Вместо того, чтобы выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику, и расформировать все созданные Кремлем, фейковые "органы власти" на Донбассе, не предусмотренные минскими соглашениями, все эти "правительства", "парламенты" и тд.", – заявила Геращенко.

В экономической подгруппе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в том числе и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время приобретенных за кредит ЕБРР, которые сейчас находится в оккупированном Донецке.

"На российских и сепаратистских сайтах есть объявление, что они "ничейные" и их... можно купить. Так всегда действуют мародеры и воры – крадут и продают краденое. Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его в лучших воровских традициях", – рассказала Герашенко.