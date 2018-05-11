"Бытовой конфликт": Луценко дал оценку нападению на Найема

Сегодня, 13:48

По мнению генпрокурора, в Украине необходимо ужесточить законодательство по наказанию иностранцев за нарушения

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Инцидент с нападением на народного депутат Мустафу Найема является бытовым конфликтом. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"На самом деле это дело не касается исполнения депутатских полномочий, а, значит, не может быть квалифицировано по тяжким статьям относительно народных депутатов. Это обычный бытовой конфликт участников дорожного движения. Однако он стал не обычным из-за сути участников. Одни – мажоры, в том числе, не украинского гражданства. Другой – народный депутат достаточно известный в Украине. С моей точки зрения мы должны тут доказать объективность независимо ни от чего. Поэтому тот, кто ударил в челюсть народного депутата имеет статью до восьми лет", – Луценко в Остроге

Он также отметил, что, по его мнению, необходимо корректировать законодательство, поскольку "подобные люди должны немедленно депортироваться при первом признаке даже не уголовных, а административных правонарушений".

"Если иностранец проживает в Украине, это нормально. Но если он перешел дорогу неправильным способом, он должен быть депортирован", – сказал генпрокурор.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.
Луценко, нападение, найем

Вы сейчас просматриваете новость ""Бытовой конфликт": Луценко дал оценку нападению на Найема". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

У брата нардепа Найема угнали мотоцикл возле суда в Киеве: опубликовано фото

Сегодня, 12:23

Также стали известны детали апелляционных жалоб от защиты подозреваемых в избиении нардепа

Политика

Мустафа Найем. Фото: Facebook.com/Mustafanayyem

Угрозы, охрана и "друзья" прокуроры подозреваемого: Найем рассказал о ходе расследования

8 Мая, 10:08

Нардепа удивило освобождение в Азербайджане сбежавшего из Украины его обидчика
Загрузка...

Политика

Магомед-Амин Саитов. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Избиение Найема: задержанного в Азербайджане Саитова отпустили, стала известна причина

7 Мая, 18:05

Сбежавший из Украины подозреваемый уже на свободе, но пока не сможет улететь из Баку

Политика

Найем после стычки. Фото: censor.net.ua

Нападение на Найема: Нацполиция отреагировала на угрозы в адрес нардепа

7 Мая, 16:45

В рамках уголовного судопроизводства Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной работниками полиции

Политика

Мустафа Найем. Фото: "Информатор"

Украина будет просить об экстрадиции одного из подозреваемых в нападении на Найема

6 Мая, 22:24

Азербайджанские правоохранители задержали Саитова 5 мая

Анастасия Лесык

Стойкость гривни и ход ООС на Донбассе: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

6 Мая, 17:04

Украина

Скриншот

Избиение Найема: сбежавший подозреваемый задержан в Азербайджане (дополнено)

5 Мая, 15:01

Украинская прокуратура готовит запрос на экстрадицию

Политика

Фото из открытых источников

Чем Javelin помогут Украине и как преодолеть вето России в ООН: главные цитаты недели

5 Мая, 14:30

Командующий ООС пригрозил боевикам, а эксперт рассказал, чем Javelin помогут Украине: главные цитаты недели
Загрузка...