"Бытовой конфликт": Луценко дал оценку нападению на Найема

По мнению генпрокурора, в Украине необходимо ужесточить законодательство по наказанию иностранцев за нарушения

Инцидент с нападением на народного депутат Мустафу Найема является бытовым конфликтом. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"На самом деле это дело не касается исполнения депутатских полномочий, а, значит, не может быть квалифицировано по тяжким статьям относительно народных депутатов. Это обычный бытовой конфликт участников дорожного движения. Однако он стал не обычным из-за сути участников. Одни – мажоры, в том числе, не украинского гражданства. Другой – народный депутат достаточно известный в Украине. С моей точки зрения мы должны тут доказать объективность независимо ни от чего. Поэтому тот, кто ударил в челюсть народного депутата имеет статью до восьми лет", – Луценко в Остроге

Он также отметил, что, по его мнению, необходимо корректировать законодательство, поскольку "подобные люди должны немедленно депортироваться при первом признаке даже не уголовных, а административных правонарушений".

"Если иностранец проживает в Украине, это нормально. Но если он перешел дорогу неправильным способом, он должен быть депортирован", – сказал генпрокурор.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.